Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в Казахстане





С 2019 года стоимость на квадратные метры только росла.В Казахстане дешевеет жильё. И, цены на квадратные метры, по прогнозам экспертов, будут падать и дальше, в среднем на 5-10%. Но спрос на недвижимость не растёт, а напротив - только уменьшается. В марте этого года нотариусы совершили более 24 тысяч сделок купли-продаж. Тогда, как в прошлом году, этот показатель был выше на 64%. Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры, и что происходит на рынке недвижимости сейчас, - рассказал корреспондент Almaty.tv.Цены на рынке недвижимости формируют множество факторов. С 2019-го стоимость жилья в Казахстане неуклонно росла. Среди основных причин - подорожание стройматериалов, снятие пенсионных накоплений, повышенный спрос и не только. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.- Спрос на рынке по сравнению с прошлым годом упал на 30%. Это связано с тем, что в прошлом году люди активно использовали свои пенсионные отчисления. А в этом году это не столь активно. Сейчас банки второго уровня разрабатывают хорошие ипотечные программы. Есть также государственные программы. Но там есть определенный лимит, - рассказала руководитель агентства недвижимости Махаббат Олжаева.Словом, потребность среди населения на «доступное жилье» не упала, объясняют эксперты. Однако снизилась покупательская способность. Это обусловлено тем, что многие жители не могут позволить себе самостоятельно купить квартиры и вынуждены рассчитывать на госпрограммы.- Доступное жилье нужно населению, но, зачастую, спрос на него удовлетворяется за счет государственных ипотечных программ. Не каждый может позволить себе купить квартиру или дом за наличные, а охват населения такими программами не покрывает всего спроса на рынке, - отметил экономист Максат Сералы.- На сегодняшний день в очереди состоят более 638 тысяч граждан. Ежегодный прирост очередности составляет порядка 40 тысяч человек. Обеспеченность жильем ежегодно составляет 15-20 тысяч человек, - сообщила руководитель управления комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Меруерт Молшина.Сегодня в Республике более 60% ипотечных займов выдаются через Отбасы банк. Сейчас там предлагают такие программы льготного кредитования, как "Шанырак" , "Свой дом", "Нурлы жер" и другие. По мнению специалистов, в ближайшее время рынок недвижимости стабилизируется и значительного роста или снижения цен на жильё ждать не стоит.