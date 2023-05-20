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Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в Казахстане

Просмотров:1088 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в Казахстане
Иллюстративное фото
С 2019 года стоимость на квадратные метры только росла.

В Казахстане дешевеет жильё. И, цены на квадратные метры, по прогнозам экспертов, будут падать и дальше, в среднем на 5-10%. Но спрос на недвижимость не растёт, а напротив - только уменьшается. В марте этого года нотариусы совершили более 24 тысяч сделок купли-продаж. Тогда, как в прошлом году, этот показатель был выше на 64%. Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры, и что происходит на рынке недвижимости сейчас, - рассказал корреспондент Almaty.tv.

Цены на рынке недвижимости формируют множество факторов. С 2019-го стоимость жилья в Казахстане неуклонно росла. Среди основных причин - подорожание стройматериалов, снятие пенсионных накоплений, повышенный спрос и не только. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.

- Спрос на рынке по сравнению с прошлым годом упал на 30%. Это связано с тем, что в прошлом году люди активно использовали свои пенсионные отчисления. А в этом году это не столь активно. Сейчас банки второго уровня разрабатывают хорошие ипотечные программы. Есть также государственные программы. Но там есть определенный лимит, - рассказала руководитель агентства недвижимости Махаббат Олжаева.

Словом, потребность среди населения на «доступное жилье» не упала, объясняют эксперты. Однако снизилась покупательская способность. Это обусловлено тем, что многие жители не могут позволить себе самостоятельно купить квартиры и вынуждены рассчитывать на госпрограммы.

- Доступное жилье нужно населению, но, зачастую, спрос на него удовлетворяется за счет государственных ипотечных программ. Не каждый может позволить себе купить квартиру или дом за наличные, а охват населения такими программами не покрывает всего спроса на рынке, - отметил экономист Максат Сералы.

- На сегодняшний день в очереди состоят более 638 тысяч граждан. Ежегодный прирост очередности составляет порядка 40 тысяч человек. Обеспеченность жильем ежегодно составляет 15-20 тысяч человек, - сообщила руководитель управления комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Меруерт Молшина.

Сегодня в Республике более 60% ипотечных займов выдаются через Отбасы банк. Сейчас там предлагают такие программы льготного кредитования, как "Шанырак" , "Свой дом", "Нурлы жер" и другие. По мнению специалистов, в ближайшее время рынок недвижимости стабилизируется и значительного роста или снижения цен на жильё ждать не стоит.




Источник: Almaty.tv
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Комментарии ( 5 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: elek
Очередной "экспертный" бред. Все материалы дорожают, что для стройки что для ремонта - а у них цена на недвижимость падает.


Что касается нашей области непосредственно - если остановится МАЭК, то половина "жилья", и тем более пластиковые гостиницы возле моря - станут никому не нужными заброшками. Тогда цена соответственно упадёт в разы.

Ну а то, что говорят эти люди на видео - конечно ничего общего с действительностью не имеет. Это очередное "как всё хорошо, смотрите".

Поднять цены в три раза, затем опустить их на 10% - это не удешевление, это обман.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 14:47
Очередной "экспертный" бред. Все материалы дорожают, что для стройки что для ремонта - а у них цена на недвижимость падает.
Другое дело так сформулировать - у населения нет денег на покупку, нет возможности оформить ипотеку или взять кредит, у кого есть возможность - еденицы. Продавцы недвижимости, продадут её со скидкой в 5-10% (а-ля подешевело) в случае острой финансовой необходимости - но и это не точно. Как-то так.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tor1m
  • Foxy-Hell
 ZOLO (Посетители) Сегодня, 11:30
Брет он может рухнуть толька если их из картонных коробках начнут строить дома.строи материалы космас .заработную плату приходится поднимать строителем .специалистов всё меньше .как упадут цены.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЛШП
  • Foxy-Hell
  • Iron man
  • elek
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 09:51
Наги_Актау,Я ещё помню программу, "Каждому казахстанцу по квартире к 2000 году". Также пиарили везде))...
 
-1
  • babe
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  • Papirosso
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  • Tor1m
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  • elek
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 09:36
С 90х годов слышу байки доллар рухнет, пузырь недвижимости лопнет, в каждый кризис. Ничего не изменилось доллар рос, недвижимость дорожала. Экспертов в утиль, это гос заказ в попытке успокоить людей.
 
 

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