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В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 19:58
В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане с 22 мая разрешили легализовать автомобили-конструкторы, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.

В Министерстве внутренних дел предоставили подробный алгоритм действий для владельцев таких авто.

Шаг 1: Подача онлайн заявки и ее электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику ПЦ в СЦОНах).

Шаг 2: Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на т/с и в случае соответствия т/с критериям "автоконструктора" включает т/с в электронный лист одобрения.

Шаг 3: Заявитель вновь подает онлайн заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением т/с для проведения сверки экспертом криминалистом.

Шаг 4: После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге.

Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 21:31
А то ,что они технически не соответствуют безопасности, это нормально??? Вы лучше бы снизили пошлину на ввоз авто из за границы до 10 процентов,как было раньше,до этого дремучего таёжного союза. Были же нормальные машины из эмиратов,и до сих пор они же, составляют львиную долю на рынке Казахстана
 
 

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