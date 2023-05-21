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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила визит в Астану

Просмотров:509 Опубликовано: Сегодня, 08:38
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила визит в Астану
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. © РИА Новости
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. © РИА Новости Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. © РИА Новости

Ранее объявленный рабочий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану не состоится. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай, передает Tengrinews.kz.

Отмена визита связана с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в регионе Эмилия-Романья на севере Италии в связи с наводнениями, унесшими жизни людей.

Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и вернулась в Италию ранее предусмотренного времени для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия.

В качестве альтернативы итальянская сторона попросила провести телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Джорджей Мелони.


Источник: Tengrinews.kz
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