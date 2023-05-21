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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Wildberries ввел новые правила выдачи товаров

Просмотров:727 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Wildberries ввел новые правила выдачи товаров
© РИА Новости
Торговая площадка Wildberries ввела новые правила выдачи товаров покупателям, которые затрагивают всех без исключения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AKKet.com.

По информации издания, с недавних пор абсолютно все посылки, которые выдаются покупателям, в обязательном порядке должны вскрываться вместе с сотрудником Wildberries и обязательно под запись камеры, которая установлена в пункте выдачи заказов.

Если раньше покупатель мог просто забрать товар и уйти, не вскрывая его при всех, то теперь это стало невозможно.

"Таким образом, конфиденциальная посылка более не имеет никакого смысла, потому что все содержимое из упаковки достанут, чтобы убедиться в том, что внутри находятся заказанные товары, которые не были кем-либо подменены или украдены", - говорится в статье.

Новые правила введены, чтобы решить одну из самых распространенных проблем онлайн-магазина: подмену одних товаров на другие, а вместе с тем повреждение товаров во время транспортировки.

"Подобные новшества, безусловно, кому-то могут сильно не понравиться, тем более что торговая площадка не сообщает нигде о том, что товар придется вскрыть в обязательном порядке. Столкнуться с новыми правилами придется по факту, а если отказаться, то придется оплачивать обратную доставку обратно на склад", - сообщает издание.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 11:01
обязательном порядке должны вскрываться вместе с сотрудником Wildberries и обязательно под запись камеры
Придется срочно заказывать товары из категории "Товары для взрослых" applause angry
 
 

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