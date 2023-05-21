Фото и видео YK-news.kz, ДЧС ВКО и очевидцев

Автомобиль снес козырек подъезда в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.ДТП произошло накануне ночью в одном из дворов на Бульваре Гагарина. Некоторые из жителей дома услышали страшный грохот и выбежали на улицу."Ночью я проснулся от сильного шума, выглядываю в окно, а там стоит Subaru Forester. Из авто вышла девушка и парень около 28 лет, через какое-то время вышла еще одна девушка. От удара опоры козырька отлетели в сторону. После увиденного, я вызвал скорую, вместо нее приехало несколько нарядов полиции и сотрудники ДЧС. Позже подъехал эвакуатор и забрал автомобиль",- рассказывают жители дома."Дом прям затрясло, думали землетрясение и побежали на улицу, а там стоит авто", - добавила жительница многоэтажки Кристина.В результате ДТП козырек упал на подъездную дверь и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей."Сотрудники ДЧС ВКО прибыв на место происшествия при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек", - сообщили в ДЧС ВКО.По информации департамента полиции области, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем."35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления автомобилем и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька", - сообщили в Департаменте полиции ВКО.Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол.