Отдыхающие застряли на большой высоте на аттракционе в Шымкенте

В Шымкенте люди застряли на большой высоте на аттракционе "Байтерек", который известен местным любителем адреналина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ELITAR.KZ.Инцидент произошел в эти выходные, когда ограмная карусель на 20 минут зависла в воздухе, пока сотрудники пытались ее починить.Горожанин Роман рассказал изданию, что пришел покататься с компанией друзей. После покупки билетов и рассадки, их подняли на высоту, а затем "Байтерек" сломался."Мы поднялись, и я заметил, что его вырубило. Мы ждали, когда его запустят. У нас была компания из шести человек - два парня и четыре девочки. Девочки запаниковали и начали кричать. Я пытался их успокоить. Мы сидели наверху около 20 минут, далее нас начали спускать, но не до конца, так как аппарат работал не корректно. Мы, жители города, просим, что бы все закрыли на тех обслуживание и осмотр детально и технику безопасности чтобы соблюдали", - поделился очевидец.По словам Романа, многие начали паниковать - люди испугались за свои жизни. Благо, в этот раз история закончилась хэппи-эндом и трагедии удалось избежать. Собеседник издания заявил, что о неисправности аттракциона догадался, как только тот начал везти людей вверх."Я понял, почему сломался аттракцион - там старый электродвигатель. Они сняли провода и замкнули их и потихонькую спустили нас, но деньги возвращать они не хотели", - рассказал парень.Это не первое ЧП в парке аттракционов в Шымкенте. В мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с карусели и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.