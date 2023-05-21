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Пассажиры устроили драку в автобусе в Уральске

Просмотров:483 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Пассажиры устроили драку в автобусе в Уральске
© egovpress
Пассажиры устроили драку в салоне автобуса в Уральске, два человека получили травмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Конфликт произошел вечером 16 мая. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, двое мужчин, находясь в салоне пассажирского автобуса №2, из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения двоим мужчинам 26 и 23 лет. Пострадавшие получили ссадины в области темени справа и в области шеи. Оба после осмотра врачей отпущены домой.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых - двоих мужчин 32 и 53 лет. Стражи порядка ведут досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

В соцсетях распространяется информация о том, что один из дерущихся в ходе инцидента применил перцовый баллончик. Однако в полиции этот факт не подтвердили и не опровергли.



Источник: Tengrinews.kz
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