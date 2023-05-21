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Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 17:28
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Фото из открытых источников
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 22 мая. По прогнозам синоптиков, во многих областях республики ожидается гроза и дождь, в нескольких областях сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 мая

На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на юге и в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. По республике ожидается усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 мая

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, на севере, юге, в центре, горных районах области – гроза, град. Ветер 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.

В Талдыкоргане ожидается гроза. Порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с.

В южной части Карагандинской области ожидается ночью гроза. Днем в западной части области порывы ветра до 18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В ночное время на юге и в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза и град. При грозе ветер будет иметь порывы от 17 до 22 м/с, иногда достигая 25 м/с.

В Алматы ожидается гроза с порывами ветра до 17 м/с. В Конаеве также прогнозируется гроза с порывами ветра от 17 до 22 м/с.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер будет иметь порывы от 15 до 20 м/с на севере и востоке области.

В городе Уральске днем также ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. В центре области порывы ветра 15-20 м/с.

В течение дня на востоке Улытауской области прогнозируется гроза. Ветер на юге области до 18 м/с. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ожидается гроза на западе и юге Мангистауской области. Днем на юге области также ожидается пыльная буря. Ветер на юге, западе и севере области будет иметь скорость 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

В городе Актау утром и днем также ожидается гроза с порывами ветра до 18 м/с.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер на горных перевалах области достигнет 15-20 м/с.

На востоке, в центре Павлодарской области и в городе Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Источник: zakon.kz
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