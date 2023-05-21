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Бойцовская собака напала на прохожего в Талдыкоргане

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Бойцовская собака напала на прохожего в Талдыкоргане
Фото из открытых источников
Домашняя бойцовская собака породы алабай напала на прохожего в дачном районе Ащибулак в Талдыкоргане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sputnik.kz.

Инцидент произошел 20 мая. Бойцовская собака, сорвавшись с привязи, чуть не растерзала прохожего, стала волочить его по земле. Мужчину с трудом удалось отбить у агрессивного животного.

Очевидцы происшествия вызвали полицию.

«Алабай напал и покусал меня прямо на улице. Мне помог взрослый мужчина. Еле отбились от пса. Будьте осторожны. Если бы на моем месте оказался ребенок, то собака точно бы его растерзала», — рассказал пострадавший.

Пострадавший находится в больнице.

Собака оказалась домашней. Как выяснилось, владельцем собаки оказалась 43-летняя местная жительница, которая привлечена к административной ответственности.

«Женщина содержит трех собак породы алабай, одна из которых сорвалась с привязи и выскочив на улицу, покусала прохожего. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту составлен протокол», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

В ведомстве также дополнили, что женщина сейчас решает с ветслужбой вопрос дальнейшего содержания бойцовских собак.


Источник: newtimes.kz
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