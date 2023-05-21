Бойцовская собака напала на прохожего в Талдыкоргане

Домашняя бойцовская собака породы алабай напала на прохожего в дачном районе Ащибулак в Талдыкоргане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sputnik.kz.



Инцидент произошел 20 мая. Бойцовская собака, сорвавшись с привязи, чуть не растерзала прохожего, стала волочить его по земле. Мужчину с трудом удалось отбить у агрессивного животного.



Очевидцы происшествия вызвали полицию.



«Алабай напал и покусал меня прямо на улице. Мне помог взрослый мужчина. Еле отбились от пса. Будьте осторожны. Если бы на моем месте оказался ребенок, то собака точно бы его растерзала», — рассказал пострадавший.



Пострадавший находится в больнице.



Собака оказалась домашней. Как выяснилось, владельцем собаки оказалась 43-летняя местная жительница, которая привлечена к административной ответственности.



«Женщина содержит трех собак породы алабай, одна из которых сорвалась с привязи и выскочив на улицу, покусала прохожего. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту составлен протокол», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.



В ведомстве также дополнили, что женщина сейчас решает с ветслужбой вопрос дальнейшего содержания бойцовских собак.