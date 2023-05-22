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Как проверить историю авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:48
Как проверить историю авто
Иллюстрация: polisia.kz
В Казахстане запущен сервис "История авто". С момента запуска программы казахстанцы проверили более двух миллионов транспортных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на polisia.kz

Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу.

В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме. Сервис "История авто", запущенный МВД, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию:

- Дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;
- Количество предыдущих владельцев;
- Залоги и обременения на транспортное средство и так далее.

На данный момент сервис размещен на Smart Bridge. Сейчас он доступен в мобильных приложениях "102" и Halyk Bank, Bereke Bank, CenterCredit, ForteBank и на сайте Aster.kz.

Также к "Истории авто" МВД планирует подключение "Единой страховой базы данных". Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.



Источник: Tengrinews.kz
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