Военные полигоны. Сколько земли и за какую плату арендует Россия в Казахстане

На территории Казахстана в настоящее время функционирует три испытательных полигона общей площадью свыше 8,6 миллиона гектаров, которые сдают в аренду России. Там постоянно присутствуют порядка 900 российских военнослужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В начале мая депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил отдать эти земли под сельскохозяйственные нужды.



"С 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 миллиона гектаров за символическую плату в 1050 тенге за гектар, которая, кстати, не изменялась с 2005 года. (...) У нас в стране сложилась парадоксальная ситуация, Казахстан, занимая 9-е место в мире по занимаемой площади, не может в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодьях. Практически в каждом регионе вопрос обеспечения граждан, желающих заняться фермерским хозяйством, упирается в недостаток земельных ресурсов", - аргументировал он.



Как сообщили в Министерстве обороны в ответе на официальный запрос редакции, речь идет:



- об испытательном полигоне Сары-Шаган, раскинувшемся на территории Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областей и области Улытау (площадь - 6 миллионов 985 тысяч 316 гектаров);

- 929-м государственном летно-испытательном центре на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей (площадь - 1 миллион 322 тысячи 398 гектаров);

- и четвертом государственном центральном межвидовом полигоне в Западно-Казахстанской области (площадь - 292 тысячи 825 гектаров).



Общая площадь арендуемых Россией полигонов составляет 8 миллионов 600 тысяч 539 гектаров (для сравнения: это больше, чем территория Австрии или Объединенных Арабских Эмиратов. - Прим.).



В Минобороны сообщили, что по каждому из вышеперечисленных полигонов имеются ратифицированные международные договоры и соглашения об условиях их использования и аренды (первое такое соглашение датируется 22 января 1993 года). Стоимость аренды составляет 2,33 доллара за каждый гектар (около 1046 тенге по актуальному курсу. - Прим.). Получается, что аренда всей площади приносит государству доход в 20 миллионов 39 тысяч 255 долларов, или более 10 миллиардов тенге.



Датой возможного окончания международных договоров и соглашений по аренде полигонов в Минобороны назвали 27 июля 2030 года. При этом в ведомстве уточнили, что действие договоров и соглашений продлевается каждые 10 лет, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменно не уведомит другую сторону о своем желании прекратить их действие. Кроме того, действие договоров приостанавливается, если стороны не пришли к согласованному решению об условиях аренды полигонов или в случае несоблюдения ими условий договоров.



Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники (зенитных изделий, противоракетных и авиационных средств). При этом на их территории присутствуют порядка 900 российских военнослужащих.



"Периодичность испытаний средств противовоздушной обороны, как правило, 5-6 испытаний в год, а авиационной техники - в среднем 15-20 испытаний в месяц. В ходе испытаний используются твердотопливные ракеты без боевой части", - уточнили в Минобороны.



Воздействие военно-испытательных полигонов на окружающую среду изучают специалисты в области государственного экологического контроля - в соответствии с требованиями и положениями, предусмотренными Экологическим кодексом Казахстана.



На вопрос, в чем заключается практическая выгода и польза для нашей страны и ее граждан от использования территорий под военные полигоны, в Минобороны ответили следующее:



"Россия является стратегическим партнером Казахстана и союзником по ОДКБ. Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, на приобретение которых у Казахстана есть приоритетное право. Кроме того, арендная плата поступает в бюджет республики", - говорится в ответе.



В военном ведомства также прокомментировали предложение депутата.



"Согласно положениям международных договоров о порядке использования испытательных полигонов командование полигона совместно с акиматами определяет порядок использования казахстанской стороной участков территории полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также при оказании помощи в ликвидации стихийных бедствий", - ответили в Минобороны на предложение депутата.