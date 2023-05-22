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Пьяный водитель Toyota сбил полицейского в Алматы

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Пьяный водитель Toyota сбил полицейского в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы нетрезвый водитель Toyota утром 21 мая сбил сотрудника полиции. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции города, данный факт расследуется.

Инцидент произошел на пересечении проспектов Абая и Назарбаева. Сотрудник полиции в момент наезда находился на проезжей части и пытался остановить Toyota за нарушение ПДД.

После совершения наезда водитель, не подчинившись законным требованиям об остановке, скрылся.

"Позже на пересечении улиц Желтоксан и Курмангазы водитель допустил наезд на опору светофорного объекта. Данный факт расследуется Управлением полиции Медеуского района".Пресс-служба ДП Алматы

Комментаторы предполагают, что водитель является сыном влиятельного бизнесмена или чиновника. Также они отметили, что необходимо использовать оружие при задержании таких нарушителей.

В марте сообщалось о полицейском в Шахтинске, который выстрелил, чтобы остановить массовую драку.



Источник: zakon.kz
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