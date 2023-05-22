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"Сбил ребенка и наехал на детскую площадку". ДТП попало на видео в Алматы

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 12:01
"Сбил ребенка и наехал на детскую площадку". ДТП попало на видео в Алматы
Кадр из видео
Автомобиль на скорости сбил ребенка в густонаселенном жилом комплексе Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Алма сити-5. Видео распространилось в социальных сетях.

Судя по кадрам, водитель сначала сбил ребенка, который перебегал дорогу, а затем наехал на детскую площадку. К счастью, в этот момент там не было других детей.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место 20 мая около 18 часов 30 минут в микрорайоне "Алма Сити".

Водитель автомашин марки Daewoo, двигаясь по внутридворовой территории в западном направлении, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города.

"Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.



Источник: Tengrinews.kz
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