"Сбил ребенка и наехал на детскую площадку". ДТП попало на видео в Алматы

Автомобиль на скорости сбил ребенка в густонаселенном жилом комплексе Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Алма сити-5. Видео распространилось в социальных сетях.Судя по кадрам, водитель сначала сбил ребенка, который перебегал дорогу, а затем наехал на детскую площадку. К счастью, в этот момент там не было других детей.Департамент полиции города Алматы сообщает, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место 20 мая около 18 часов 30 минут в микрорайоне "Алма Сити".Водитель автомашин марки Daewoo, двигаясь по внутридворовой территории в западном направлении, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города."Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.