Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор

Экс-глава КНБ Карим Масимов подал апелляцию на приговор, сообщает Zakon.kz.



В пресс-службе горсуда Астаны сообщили, что осужденный экс-глава КНБ РК Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.



"Но дело в апелляцию еще не поступило, так как дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно", другая информация не подлежит разглашению", – говорится в сообщении суда.



24 апреля суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.