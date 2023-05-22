Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Мая
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.31 KZT
  • €1 = 484.22 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор

Просмотров:913 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Фото: gov.kz
Экс-глава КНБ Карим Масимов подал апелляцию на приговор, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе горсуда Астаны сообщили, что осужденный экс-глава КНБ РК Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

"Но дело в апелляцию еще не поступило, так как дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно", другая информация не подлежит разглашению", – говорится в сообщении суда.

24 апреля суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 16:33
Tor1m, Да. Мутная какая-то история.

Гос.чиновник. Судом установлена вина в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Т.е. это преступления против граждан Казахстана. И какая там может быть секретность? Конечно, только если
секретность" данного дела, в том что там замешаны и ныне властвующие чиновники...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Placida
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 15:02
В чём "секретность" данного дела, в том что там замешаны и ныне властвующие чиновники? Других мыслей не приходит...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика