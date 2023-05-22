Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли

Подготовлен проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.



"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.



Цель документа - вывоз банками второго уровня из страны наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.



Планируется, что постановление будет действовать до 1 января 2024 года.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июня.



Аналогичное постановление было принято 28 декабря 2022 года, когда банкам разрешили разовый вывоз рублей.



В Казахстане 14 марта 2022 года был введен запрет на вывоз из страны более 10 тыс. долларов инвалюты и золота.



13 июня 2022 года в указ были внесены изменения. Он не стал распространяться на операции Нацбанка и вывоз аффинированного золота.