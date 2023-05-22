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О новшествах ЕНТ в 2023 году рассказали в министерстве

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 15:03
О новшествах ЕНТ в 2023 году рассказали в министерстве
Фото: gov.kz
В Министерстве науки и высшего образования рассказали о нововведениях в Едином национальном тестировании 2023 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"C 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет "Информатика". В связи с этим поступающие на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика", - сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев на брифинге СЦК.

Также в количество тестовых заданий по предметам "История Казахстана" и "Грамотность чтения" внесены изменения. Теперь в одном варианте "Истории Казахстана" будет 20 тестовых заданий, в "Грамотности чтения" - 15.

Пороговый балл не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов, добавил Ергалиев.


Источник: Tengrinews.kz
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