Четверых подозреваемых в причастности к побегу Кудебаева задержали в Кыргызстане

Военная прокуратура Кыргызстана расследует уголовное дело по факту незаконного пропуска через границу казахстанского генерала Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.



Экс-глава департамента полиции Алматинской области незаконно пересек казахстанско-кыргызстанскую границу. По неподтвержденной информации, на одном из КПП военнослужащий Погранслужбы узаконил его нахождение на территории Кыргызстана, сообщает 24.kg.



"Далее Серик Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт "Манас". Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной миграции. Сейчас по этому делу проходят четыре человека. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека. По предварительной информации, один из фигурантов – военнослужащий, остальные задержанные являются гражданскими".источник 24.kg



О том, что Кудебаев сбежал от правосудия, стало известно 3 апреля 2023 года, когда он в очередной раз не явился в суд. Его объявили в международный розыск. Генеральная прокуратура сообщила о начале расследования по факту незаконного пересечения госграницы.



О задержании Серика Кудебаева стало известно 27 апреля. Его поймали в Турции и экстрадировали в Казахстан.



28 апреля бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева приговорили к 10 годам. Его признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"), п. 1 ч. 2 ст. 146 ("Пытки") УК РК.