"Шапкенов, выходи": около 50 женщин собрались у акимата в Атырау

"Шапкенов, выходи", - с таким лозунгом около 50 матерей особенных детей пришли к акимату в Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на издание Ақ Жайық.Женщины требовали от акима Атырауской области обеспечить им бесплатный проезд в общественном транспорте. Собравшиеся заявили, что в городских автобусах бесплатно могут ездить только участники и инвалиды ВОВ, пенсионеры старше 75 лет, инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды до восемнадцати лет."Как раз в последней категории и заключается вся проблема: сами дети-инвалиды вряд ли смогут воспользоваться автобусом, и если приходится ездить на общественном транспорте, то исключительно в сопровождении взрослого", - отмечает издание.Собравшихся женщин возмутили действия акима Атырауской области Серика Шапкенова, который приехал на работу, но к пришедшим к акимату матерям не подошел.Чуть позже вышли представители акимата и попытались успокоить женщин."Я скажу от лица своего руководства. Вы же знаете наши автобусы? Они комфортные, зеленого цвета. Ежедневно на линии выходят 123 единицы, и все они бесплатны для мам, независимо от того, получаем ли мы субсидии от государства или нет. Это просто наша политика такая… Мы прекрасно понимаем, что этим женщинам итак трудно, поэтому плату у них не берем", - объяснил журналисту издания заместитель директора автопарка "Ак Жайык" Куантай Калман.Также к собравшимся вышли заместители акима области Жасулан Бисембиев и Нуржан Ермуханов. Матери особенных детей высказались об оказываемой государством помощи для их особенных детей: о качестве инвалидных колясок, специальной обуви для детей, размерах пособий и услугах инватакси."Оказалось, что бесплатная поездка для колясочника возможна только раз в сутки, тогда как ездить им нужно чаще: реабилитационный центр, иппотерапия, студия развития для особенных детей", - отмечает издание.