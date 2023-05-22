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27 смертей за два дня: в МВД обратились к казахстанцам

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 21:52
27 смертей за два дня: в МВД обратились к казахстанцам
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев озвучил страшную статистику: всего за два дня на дорогах страны произошло 75 ДТП, в которых погибло 27 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам полицейского, с наступлением теплого периода увеличилась интенсивность движения. Как показывает практика, именно в это время водители нередко пренебрегают элементарными правилами безопасности на дорогах, что и приводит к трагедии.

Смертельные ДТП произошли на загородных трассах в ночное время. В четырех таких крупных авариях участвовали автомашины с иностранным учетом, водители которых занимались частным извозом.

"В одном крупном ДТП, произошедшем на трассе Алматы - Шымкент Жамбылской области, сотрудники полиции предупреждали водителя автомобиля Toyota Alphard перед выездом на оживленную трассу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Но пренебрегая ими, водитель и двое пассажиров погибли", - привел пример Султанбаев.

В другой аварии, произошедшей в Мангистауской области, автомобиль опрокинулся из-за разгерметизации колеса. В результате разбились насмерть трое человек, один попал в больницу.

"Данный факт указывает на то, что водитель перед выездом не убедился в технической исправности своего автомобиля. И такие факты не единичны. К сожалению, сейчас на дорогу выезжают таксисты, которые не имеют законного права заниматься частным извозом. Заплатив дешево за проезд, можно поплатиться жизнью и здоровьем", - предупредил полицейский.

В одной такой аварии, случившейся на автодороге Бейнеу - Атырау, погибли четверо и получили травмы двое человек. Трагедия произошла, потому что занимавшийся частным извозом водитель уснул за рулем и допустил попутное столкновение.

"Обращаю внимание водителей: выезжая на трассу, помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за сохранность жизни пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте правилами дорожного движения, проверяйте свой автомобиль на техническую исправность. Если вы устали, то лучше опоздать, но сохранить свою жизнь и жизнь близких", - подчеркнул Кайсар Султанбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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