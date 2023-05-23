Операция МВД: 19 преступных групп задержаны в разных регионах Казахстана

МВД провело очередное оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", в котором было задействовано свыше трех тысяч полицейских и более 200 специалистов управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.За четыре дня операции проверено 11 695 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, отработано 4 226 мест скупки, реализации скота и мясной продукции, а также 8 708 крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств.При этом раскрыто 22 кражи скота и 115 ранее совершенных преступлений. За их совершение задержано 136 лиц, в том числе 19 групп. Найдены и возвращены законным владельцам 589 сельскохозяйственных животных."В Алматинской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые изобличены в совершении серии краж скота с вольного выпаса. С сентября прошлого года они похитили более 30 лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев.Кроме того, выявлено 864 правонарушения в области ветеринарии, а именно - перевозка и реализация скота и мясной продукции без надлежащих документов.