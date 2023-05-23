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Водитель объяснил, зачем привязал собаку: полиция Шымкента направила дело в суд

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 10:22
Водитель объяснил, зачем привязал собаку: полиция Шымкента направила дело в суд
Кадр из видео
В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Департамента полиции Шымкента выявили видео, где неизвестный мужчина тащил собаку на одной из улиц города, привязав к авто, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Тelegram-канал POLICE_of_KZ.

Инспекторы ЦОУ с помощью приложения "Коргау" установили личность водителя. Им оказался житель Туркестанской области.

Водитель объяснил, зачем привязал собаку: полиция Шымкента направила дело в суд


"Данные направили в Аль-Фарабийское РУП для привлечения нарушителя к соответствующей ответственности. Со слов мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил привязать ее к машине", - сообщили в ведомстве.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд. С мужчиной проведена профилактическая беседа.

Это не первый случай, когда животные подвергаются таким испытаниям. Ранее в соцсетях распространялось видео: по улице за машиной шла собака, привязанная к ней поводком. Пользователи предположили, что владелец таким негуманным способом решил "прогуляться" с ней.


Источник: Тengrinews.kz
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