Водитель объяснил, зачем привязал собаку: полиция Шымкента направила дело в суд

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Департамента полиции Шымкента выявили видео, где неизвестный мужчина тащил собаку на одной из улиц города, привязав к авто, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Тelegram-канал POLICE_of_KZ.Инспекторы ЦОУ с помощью приложения "Коргау" установили личность водителя. Им оказался житель Туркестанской области."Данные направили в Аль-Фарабийское РУП для привлечения нарушителя к соответствующей ответственности. Со слов мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил привязать ее к машине", - сообщили в ведомстве.В отношении водителя составили административный протокол по статье 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд. С мужчиной проведена профилактическая беседа.Это не первый случай, когда животные подвергаются таким испытаниям. Ранее в соцсетях распространялось видео: по улице за машиной шла собака, привязанная к ней поводком. Пользователи предположили, что владелец таким негуманным способом решил "прогуляться" с ней.