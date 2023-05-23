Полиция ищет мужчину, мастурбировавшего в автобусе в Алматы

Департамент полиции Алматы ищет мужчину, мастурбировавшего в автобусе, передает Tengrinews.kz.



В социальных сетях появилось видео девушки, к которой подсел незнакомый мужчина, оголил половой орган и начал мастурбировать. Девушка отметила, что мужчина агрессивно отреагировал на попытку записать его на камеру.



По данным фонда "Немолчи", 20 мая мужчина был причастен к нескольким подобным случаям в разных автобусах.



В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на на установление личности фигуранта и его задержание.



"Действиям правонарушителя будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством", - заключили в полиции.



По этическим соображениям редакция не публикует видео.