Полиция ищет мужчину, мастурбировавшего в автобусе в Алматы

Департамент полиции Алматы ищет мужчину, мастурбировавшего в автобусе, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях появилось видео девушки, к которой подсел незнакомый мужчина, оголил половой орган и начал мастурбировать. Девушка отметила, что мужчина агрессивно отреагировал на попытку записать его на камеру.
По данным фонда "Немолчи", 20 мая мужчина был причастен к нескольким подобным случаям в разных автобусах.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на на установление личности фигуранта и его задержание.
"Действиям правонарушителя будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством", - заключили в полиции.
По этическим соображениям редакция не публикует видео.
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