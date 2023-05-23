Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Мая
+21...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.12 KZT
  • €1 = 481.49 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Правоохранители получат доступ к базам данных банков

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Правоохранители получат доступ к базам данных банков
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане обсуждают интеграцию информационных систем правоохранительных органов с системами банков второго уровня. Проект концепции Министерства внутренних дел опубликовали на сайте "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Норма вошла в план действий по реализации Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

"Интеграция баз данных банков второго уровня с системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов планируется в рамках расследования уголовных дел для оперативного принятия мер реагирования по незаконным банковским операциям. Срок завершения - второе полугодие 2024 года", - говорится в проекте.

В качестве ответственных исполнителей, в случае утверждения концепции, указаны Генеральная прокуратура, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Публичное обсуждение проекта продлится до 26 мая.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика