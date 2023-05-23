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"Пока квартиру не дашь, документы не получишь": генпрокурор обратился к акимам

Просмотров:401 Опубликовано: Сегодня, 17:29
"Пока квартиру не дашь, документы не получишь": генпрокурор обратился к акимам
Фото:elements.envato.com
В ходе межведомственного совещания по вопросам защиты бизнеса генеральный прокурор Берик Асылов обратил внимание на тот факт, что бизнесмены и инвесторы сталкиваются с проблемами и волокитой еще на этапе сбора разрешительных документов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как можно бизнесу ну хотя бы за месяц-два все эти документы собрать? Невозможно! Постройте киоск на окраине Астаны или Алматы. Все правоустанавливающие документы, все виды заключений. (...) Если мы все эти экспертизы, все эти заключения быстро будем давать, тогда и бизнес будет развиваться. На местах акимов попрошу: вы же это все делаете. Уполномоченные ваши органы сидят. Если грубо сказать: пока квартиру не дашь, правоустанавливающие документы никогда не выдают. После этого коррупция и работает", - отметил генеральный прокурор Берик Асылов.

Ранее в Генеральной прокуратуре под председательством Асылова прошло межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства.


Источник: Тengrinews.kz
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