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Взрывы на стройке в Астане. Стало известно о двух пострадавших

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 18:45
Взрывы на стройке в Астане. Стало известно о двух пострадавших
Кадр из видео
В Департаменте по ЧС сообщили о двух пострадавших в результате серии взрывов в строящемся жилом комплексе в Астане, передает Tengrinews.kz.

Отметим, что ранее в ДЧС сообщили об отсутствии жертв и пострадавших.

"В результате пожара, произошедшего сегодня в новостроящемся жилом доме, пострадали два работника данной новостройки. На месте бригада 103 осмотрели мужчин. Один из пострадавших, 1991 года рождения, получил ожог руки - 2 процента, второй, 1992 года рождения, получил ожог лица - 1 процент. После осмотра пострадавшие отказались от госпитализации", - рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Астаны.

Напомним, астанчане сообщили о серии взрывов в районе ТРЦ "Хан Шатыр" с территории строящегося многоэтажного здания.

Выяснилось, что 23 мая, в 16:28, в новостроящемся объекте по улице Мухамедханова произошло возгорание.


Источник: Тengrinews.kz
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