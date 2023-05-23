Взрывы на стройке в Астане. Стало известно о двух пострадавших

В Департаменте по ЧС сообщили о двух пострадавших в результате серии взрывов в строящемся жилом комплексе в Астане, передает Tengrinews.kz.



Отметим, что ранее в ДЧС сообщили об отсутствии жертв и пострадавших.



"В результате пожара, произошедшего сегодня в новостроящемся жилом доме, пострадали два работника данной новостройки. На месте бригада 103 осмотрели мужчин. Один из пострадавших, 1991 года рождения, получил ожог руки - 2 процента, второй, 1992 года рождения, получил ожог лица - 1 процент. После осмотра пострадавшие отказались от госпитализации", - рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Астаны.



Напомним, астанчане сообщили о серии взрывов в районе ТРЦ "Хан Шатыр" с территории строящегося многоэтажного здания.



Выяснилось, что 23 мая, в 16:28, в новостроящемся объекте по улице Мухамедханова произошло возгорание.

