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Налог на продукты в Казахстане предложил ввести депутат

Просмотров:700 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Налог на продукты в Казахстане предложил ввести депутат
Фото:elements.envato.com
Депутат Мажилиса Маггерам Маггерамов предложил ввести в Казахстане налог на продукты. Но не на все подряд, а только на вредные - чтобы снизить их потребление и улучшить здоровье казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации мажилисмена, в течение последних десяти лет подобные налоги устанавливали в Дании, Эквадоре, Египте, Франции, Венгрии, Мексике, США и других государствах. В подавляющем большинстве случаев, согласно данным медицинских служб, эти меры положительно повлияли на здоровье населения, потому что привели к снижению потребления вредных продуктов.

"В странах, где введен данный вид налога, до 70 процентов производителей и продавцов продуктов питания снизили содержание вредных и облагаемых дополнительным налогом компонентов. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты", - говорится в депутатском запросе Маггерамова, адресованном премьер-министру.

Наряду с этим депутат Маггерамов раскритиковал налоги на сбор ягод и грибов.

"Сбор ягод и грибов - это всегда сезонно, и, как правило, этим занимается возрастное население, бабушки и дедушки, вместе с ними – внуки. И с кого вы собираетесь взимать налоги, с них, что ли? Их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется", - высказался мажилисмен.

Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами. Среди казахстанцев эта новость вызвала ажиотаж.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 13:39
Маггерам Маггерамов предложил ввести в Казахстане налог на продукты. Но не на все подряд, а только на вредные - чтобы снизить их потребление и улучшить здоровье казахстанцев


ну то есть на 90% продуктов? Не вредные можно пересчитать по пальцем одной руки. В стране отсутствует контроль за производимыми и ввозимыми продуктами питания. Как результат качество большинства из них представляет собой опасность для здоровья граждан.

Давайте сделайте ещё и эти продукты дороже, вперед, алга!
 
 

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