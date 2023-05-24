Налог на продукты в Казахстане предложил ввести депутат

Депутат Мажилиса Маггерам Маггерамов предложил ввести в Казахстане налог на продукты. Но не на все подряд, а только на вредные - чтобы снизить их потребление и улучшить здоровье казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации мажилисмена, в течение последних десяти лет подобные налоги устанавливали в Дании, Эквадоре, Египте, Франции, Венгрии, Мексике, США и других государствах. В подавляющем большинстве случаев, согласно данным медицинских служб, эти меры положительно повлияли на здоровье населения, потому что привели к снижению потребления вредных продуктов.



"В странах, где введен данный вид налога, до 70 процентов производителей и продавцов продуктов питания снизили содержание вредных и облагаемых дополнительным налогом компонентов. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты", - говорится в депутатском запросе Маггерамова, адресованном премьер-министру.



Наряду с этим депутат Маггерамов раскритиковал налоги на сбор ягод и грибов.



"Сбор ягод и грибов - это всегда сезонно, и, как правило, этим занимается возрастное население, бабушки и дедушки, вместе с ними – внуки. И с кого вы собираетесь взимать налоги, с них, что ли? Их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется", - высказался мажилисмен.



Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами. Среди казахстанцев эта новость вызвала ажиотаж.