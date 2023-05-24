КСК продолжат работу в Казахстане. Мажилис внес поправку в закон

Сегодня депутаты Мажилиса одобрили поправку в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", передает корреспондент Tengrinews.kz.



В соответствии с поправкой из закона исключили норму, предусматривающую прекращение деятельности кооперативов собственников квартир (КСК), потребительских кооперативов собственников квартир, нежилых помещений, потребительских кооперативов по управлению многоквартирным жилым домом с 1 июля 2023 года. Таким образом, КСК и потребительские кооперативы продолжат свою работу в Казахстане.



Напомним, ранее в Казахстане вступил в силу закон, в соответствии с которым на смену КСК должны были прийти объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ). Реформу должны были осуществить до 1 июля 2022 года. Впоследствии сроки перехода многоквартирных домов на новую форму управления продлили до 1 июля текущего года.



В апреле этого года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент Касым-Жомарт Токаев усомнился в целесообразности такой реформы.



"Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись", - заявил Глава государства.



Ошибки, допущенные при реализации реформы, признали и в правительстве. Проблемы с ОСИ коснулись и лично спикера Сената Маулена Ашимбаева, который рассказал журналистам о проблемах, недопонимании и конкуренции в ОСИ его дома.