Депутаты: Одно лишь название, что в Казахстане есть интернет

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев раскритиковал качество интернета в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В своем депутатском запросе на имя министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина мажилисмен Нартай Сарсенгалиев отметил, что миллионы казахстанцев все еще не могут пользоваться качественным интернетом.



"Есть одно лишь название, что в Казахстане есть интернет. Сеть, которая считается быстрой во всем мире, в нашей стране еле функционирует", - заявил он.



Депутат отметил, что по данным на 1 апреля этого года, в Казахстане 1432 села с населением более 200 тысяч человек не подключены к широкополосному мобильному интернету.



"Это официальный факт, но количество неподключенных может быть гораздо больше. Так как в 2020 году государство заявило, что обеспечило 98,7 процента населения широкополосным доступом в интернет, но это было лишь красноречивыми словами, не говоря о том, что в некоторых местах главного города интернет еле-еле работает. Не только в других городах - такие случаи наблюдаются в самой столице", - отметил Нартай Сарсенгалиев.



В первую очередь от этого страдают учителя и ученики. Уже за 4 месяца 2023 года казахстанцы подали более 5000 жалоб на некачественный интернет, сказал он.



"Здесь возникает юридический вопрос: какое наказание было назначено операторам, предоставившим некачественный интернет? Сколько штрафов было наложено? Мы уже слышали о штрафе, наложенном на операторов связи, так что не пора ли понять, что это не решение проблемы?" - поинтересовался депутат.



Мажилисмен предложил создать специальную комиссию со стороны правительства для решения проблемы в селах с некачественных интернетом, включить туда активистов, специалистов, депутатов, а также открыто публиковать список сел, не имеющих доступа к сотовой связи и интернету.

