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Курьер скрылся с едой из кафе на 15 тысяч тенге в Алматы

Просмотров:701 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Курьер скрылся с едой из кафе на 15 тысяч тенге в Алматы
Фото из открытых источников
В Алматы курьер забрал из кафе еду на 15 тысяч тенге и скрылся с доставкой в неизвестном направлении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 15 мая текущего года. О случившемся на редакционный WhatsApp-номер написал 39-летний житель города. Как оказалось, ночью, около 22:00, он с супругой сделал заказ в кафе рядом с домом, расположенном в районе пересечения проспекта Сейфуллина и улицы Дулатова.

"Мы я взяли себе шашлыки, а супруга еще какие-то блюда добавила. Счет вышел на 15 тысяч 500 тенге. Примерно в 22:10 мы вызвали курьера с "Яндекса", чтобы он забрал заказ с едой из кафе. В приложении он отображался по имени Ильзат.

Курьер приехал за заказом, а потом чуть позже включилось платное ожидание. Затем на платном ожидании он забрал заказ, который передал администратор заведения, и начал направляться в другую сторону. Мы звонили по указанному добавочному номеру, но курьер начал сбрасывать звонок. После в приложении сменился курьер, но заказ ведь забрал первый курьер", - поделился мужчина.

Курьер скрылся с едой из кафе на 15 тысяч тенге в Алматы


В итоге супруги остались без ужина и им пришлось самим идти в кафе. Они вновь заказали ту же еду, поели дома и потом начали разбираться со службой поддержки.

"В "Яндексе" служба поддержки пишет, чтобы мы обращались в таксопарк. А таксопарк пишет, чтобы мы обращались в "Яндекс". То есть нас футболят.

Потом, 18 мая, мы написали заявление в полицию. Но там сказали, что придет отказ обращения, так как надо писать в "Яндекс". Кто в итоге отвечает за курьеров? Как нам поступить? У меня пропали 15 500 тенге - это два моих рабочих дня", - посетовал мужчина.

Курьер скрылся с едой из кафе на 15 тысяч тенге в Алматы


В связи с этим редакция Tengrinews.kz переадресовала вопросы алматинца в компанию, которая владеет данным сервисом доставки. В пресс-службе "Яндекс.Доставка" сообщили, что уже помогли клиенту.

"Нам жаль, что происходят подобные ситуации. Мы работаем, чтобы они случались как можно реже. Мы на связи с клиентом, и ситуация уже разрешена", - пояснили в компании.

Примечательно, что за несколько часов до этого пострадавший мужчина вновь написал на редакционный WhatsApp. Он отметил, что его проблему удалось решить после обращения нашей редакции.

"Сейчас вышли на связь с "Яндекса", в итоге компенсировали деньги промокодом. Говорят, что так и не смогли связаться с курьером. Спасибо за помощь", - сказал алматинец.

Ранее мы рассказали о двух инцидентах, когда курьеры "Яндекс" после получения посылки от отправителя исчезали вместе с товаром. В обоих случаях это были новенькие наушники AirPods: в первом - обычная версия, которая стоит 59 000 тенге, а во втором - Pro стоимостью 101 000 тенге


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 13:20
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