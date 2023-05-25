Курьер скрылся с едой из кафе на 15 тысяч тенге в Алматы

В Алматы курьер забрал из кафе еду на 15 тысяч тенге и скрылся с доставкой в неизвестном направлении, передает корреспондент Tengrinews.kz.Инцидент произошел 15 мая текущего года. О случившемся на редакционный WhatsApp-номер написал 39-летний житель города. Как оказалось, ночью, около 22:00, он с супругой сделал заказ в кафе рядом с домом, расположенном в районе пересечения проспекта Сейфуллина и улицы Дулатова."Мы я взяли себе шашлыки, а супруга еще какие-то блюда добавила. Счет вышел на 15 тысяч 500 тенге. Примерно в 22:10 мы вызвали курьера с "Яндекса", чтобы он забрал заказ с едой из кафе. В приложении он отображался по имени Ильзат.Курьер приехал за заказом, а потом чуть позже включилось платное ожидание. Затем на платном ожидании он забрал заказ, который передал администратор заведения, и начал направляться в другую сторону. Мы звонили по указанному добавочному номеру, но курьер начал сбрасывать звонок. После в приложении сменился курьер, но заказ ведь забрал первый курьер", - поделился мужчина.В итоге супруги остались без ужина и им пришлось самим идти в кафе. Они вновь заказали ту же еду, поели дома и потом начали разбираться со службой поддержки."В "Яндексе" служба поддержки пишет, чтобы мы обращались в таксопарк. А таксопарк пишет, чтобы мы обращались в "Яндекс". То есть нас футболят.Потом, 18 мая, мы написали заявление в полицию. Но там сказали, что придет отказ обращения, так как надо писать в "Яндекс". Кто в итоге отвечает за курьеров? Как нам поступить? У меня пропали 15 500 тенге - это два моих рабочих дня", - посетовал мужчина.В связи с этим редакция Tengrinews.kz переадресовала вопросы алматинца в компанию, которая владеет данным сервисом доставки. В пресс-службе "Яндекс.Доставка" сообщили, что уже помогли клиенту."Нам жаль, что происходят подобные ситуации. Мы работаем, чтобы они случались как можно реже. Мы на связи с клиентом, и ситуация уже разрешена", - пояснили в компании.Примечательно, что за несколько часов до этого пострадавший мужчина вновь написал на редакционный WhatsApp. Он отметил, что его проблему удалось решить после обращения нашей редакции."Сейчас вышли на связь с "Яндекса", в итоге компенсировали деньги промокодом. Говорят, что так и не смогли связаться с курьером. Спасибо за помощь", - сказал алматинец.Ранее мы рассказали о двух инцидентах, когда курьеры "Яндекс" после получения посылки от отправителя исчезали вместе с товаром. В обоих случаях это были новенькие наушники AirPods: в первом - обычная версия, которая стоит 59 000 тенге, а во втором - Pro стоимостью 101 000 тенге