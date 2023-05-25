Названа дата проведения в Казахстане школьных выпускных

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2023 году 3,7 миллиона детей оканчивают школу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Учебный год завершают более 3,7 миллиона учащихся школ Казахстана. 11-й класс оканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі".



По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня", - сообщил министр просвещения на заседании правительства.



По данным ведомства, выпускные экзамены пройдут в девятых классах по четырем предметам со 2 по 13 июня, а для выпускников 11-х классов по пяти предметам - с 5 по 19 июня этого года.