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Названа дата проведения в Казахстане школьных выпускных

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Названа дата проведения в Казахстане школьных выпускных
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2023 году 3,7 миллиона детей оканчивают школу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Учебный год завершают более 3,7 миллиона учащихся школ Казахстана. 11-й класс оканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі".

По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня", - сообщил министр просвещения на заседании правительства.

По данным ведомства, выпускные экзамены пройдут в девятых классах по четырем предметам со 2 по 13 июня, а для выпускников 11-х классов по пяти предметам - с 5 по 19 июня этого года.


Источник: Tengrinews.kz
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