Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Мая
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.44 KZT
  • €1 = 478.8 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

«Квартиры бесплатно»: Новая афера набирает обороты в Казахстане

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 12:04
«Квартиры бесплатно»: Новая афера набирает обороты в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане активизировались мошенники, массово рассылающие «гарантийные письма о недвижимости». Они якобы обещают передать вам в собственность жилье, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «31 канал».

Фиктивными документами с подписями якобы руководства Казахстанского Фонда устойчивости аферисты заманивают доверчивых граждан обещаниями о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимость.

В свою очередь, в организации официально заявляют: выдачу каких-либо гарантийных писем фонд не осуществляет. Фонд не работает с гражданами – только с банками, а также не участвует в строительстве домов и не содержит недвижимости на балансе. Поэтому гражданам следует игнорировать рассылки и уметь включать критическое мышление.

«Мошенники нападают на низкообразованных и на людей с низкими доходами. Это целевая аудитория. И те, и другие охотно ведутся. Первые вообще не понимают, что их обманывают. Вторые, возможно, и понимают, но, так сказать, глаза закрыты пеленой легких быстрых денег», ― говорит общественный деятель Гани Абадан.

Напомним, аферисты с начала года обманули казахстанцев более чем на 80 млрд тенге. Правоохранителями заведено порядка 10 тыс уголовных дел по фактам мошенничества.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика