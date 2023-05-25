«Квартиры бесплатно»: Новая афера набирает обороты в Казахстане

В Казахстане активизировались мошенники, массово рассылающие «гарантийные письма о недвижимости». Они якобы обещают передать вам в собственность жилье, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «31 канал».



Фиктивными документами с подписями якобы руководства Казахстанского Фонда устойчивости аферисты заманивают доверчивых граждан обещаниями о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимость.



В свою очередь, в организации официально заявляют: выдачу каких-либо гарантийных писем фонд не осуществляет. Фонд не работает с гражданами – только с банками, а также не участвует в строительстве домов и не содержит недвижимости на балансе. Поэтому гражданам следует игнорировать рассылки и уметь включать критическое мышление.



«Мошенники нападают на низкообразованных и на людей с низкими доходами. Это целевая аудитория. И те, и другие охотно ведутся. Первые вообще не понимают, что их обманывают. Вторые, возможно, и понимают, но, так сказать, глаза закрыты пеленой легких быстрых денег», ― говорит общественный деятель Гани Абадан.



Напомним, аферисты с начала года обманули казахстанцев более чем на 80 млрд тенге. Правоохранителями заведено порядка 10 тыс уголовных дел по фактам мошенничества.