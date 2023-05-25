Глава МВД рассказал, как тайно проверяют полицейских

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в эксклюзивном интервью Massaget.kz рассказал, как полицейских тайно проверяют на профессионализм и вежливое отношение к обратившимся за помощью гражданам, передает Tengrinews.kz.



В Казахстане проходит пилотный проект по проверке добросовестности сотрудников органов внутренних дел в целях реализации утвержденной Главой государства концепции антикоррупционной политики.



"Мы не пренебрегли мировым опытом, чтобы создать честную, порядочную, некоррупционную полицию. Такие проверки дали положительные результаты в США, Великобритании, Австралии, Чехии, Грузии, Венгрии, Молдове, Румынии. Но, в отличие от стран, в Казахстане был сделан упор на переход на сервисные методы работы полиции и клиентоориентированность", - сказал глава МВД.



Для проверки полицейских разработали дела, максимально приближенные к реальным ситуациям, с которыми правоохранители сталкиваются в повседневной работе. Проверяющие следят, насколько вежливо, тактично сотрудники полиции относятся к гражданам, насколько оперативно реагируют на сигналы о преступлениях и происшествиях, поступающие от жителей.



"В проекте задействовали патрульную и ювенальную полицию, участковых инспекторов, миграционную, местную и административную полицию, а также сотрудников, занятых на модульных постах, во фронт-офисах, дежурных частях, ежедневно взаимодействующих между собой и с общественностью. В ходе реализации проекта также была строго учтена объективность, недопущение нарушений прав сотрудников и провокационных действий. Поэтому эту работу осуществляют только силы департамента собственной безопасности МВД", - сказал министр.



К настоящему моменту в 227 объектах несения службы проверили 642 сотрудника.



Министр отметил, что результаты этих проверок выводятся в отдельное дело и будут учитываться при дальнейшем продвижении по службе.



Промежуточные результаты этого проекта, по его словам, показали значительное улучшение ситуации. По поступившим обращениям отмечено оперативное обслуживание, сотрудники стараются ответственно относиться к своей работе, отвечать правильно и вежливо.



"Поскольку полицейские хорошо знают, что проводятся проверки, всех обратившихся граждан принимают как потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности по выявлению и предупреждению правонарушений", - подытожил глава ведомства.