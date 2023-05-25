Министр просвещения высказался о продлении учебного года

Министр просвещения Гани Бейсембаев высказался о продлении учебного года в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах заседания правительства министр ответил, насколько обоснованным было решение о продлении учебного года и переносе последнего звонка с 25 мая на 1 июня.



"Мы сейчас принимаем меры по приведению к соответствию стандартов и программ, улучшению качества и методики преподавания. Думаю, никто не против, чтобы наши дети были конкурентоспособными гражданами мира. В прошлом году было предложение о том, чтобы сделать учебную неделю пятидневной, чтобы дети больше были с родителями. Когда мы оптимизируем занятия учебных дней, они переходят на пятидневную учебную неделю, это приводит к увеличению нагрузки на учеников. Нам необходимо не только сделать пятидневку, но и думать о нагрузке на учеников", - заявил Бейсембаев.



Министр отметил, что Казахстан, изучая вопрос, рассмотрел мировой опыт.



"До этого дня у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас для приведения к соответствию со стандартами ОЭСР нужно уменьшить нагрузку на учеников, принято было это решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы и рассчитано на 36 недель. Поэтому учебный год заканчивается 31 мая", - пояснил Бейсембаев.



Журналисты поинтересовались у министра просвещения, возможно ли, что когда-нибудь 25 мая станет последним днем в учебном году.



"Прежде всего решение по этому вопросу должны принять специалисты. Ведь это последний звонок, не просто обмен на 25 мая. Это конкретный государственный стандарт, касающийся продолжительности программы в 36 недель. Восстановление может привести к другим изменениям, то есть к шестидневному учебному плану или к сокращению учебных часов по предмету. Это непросто. Чтобы принять такое решение в сфере образования, необходимо провести четкую и правильную экспертизу и принять решение", - резюмировал министр просвещения.



Ранее экс-министр образования, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался о продлении учебного года. По его словам, его дети продолжают учиться и учебники пока не сдавали.