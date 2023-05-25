Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Мая
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.65 KZT
  • €1 = 479.3 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Министр просвещения высказался о продлении учебного года

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Министр просвещения высказался о продлении учебного года
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр просвещения Гани Бейсембаев высказался о продлении учебного года в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства министр ответил, насколько обоснованным было решение о продлении учебного года и переносе последнего звонка с 25 мая на 1 июня.

"Мы сейчас принимаем меры по приведению к соответствию стандартов и программ, улучшению качества и методики преподавания. Думаю, никто не против, чтобы наши дети были конкурентоспособными гражданами мира. В прошлом году было предложение о том, чтобы сделать учебную неделю пятидневной, чтобы дети больше были с родителями. Когда мы оптимизируем занятия учебных дней, они переходят на пятидневную учебную неделю, это приводит к увеличению нагрузки на учеников. Нам необходимо не только сделать пятидневку, но и думать о нагрузке на учеников", - заявил Бейсембаев.

Министр отметил, что Казахстан, изучая вопрос, рассмотрел мировой опыт.

"До этого дня у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас для приведения к соответствию со стандартами ОЭСР нужно уменьшить нагрузку на учеников, принято было это решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы и рассчитано на 36 недель. Поэтому учебный год заканчивается 31 мая", - пояснил Бейсембаев.

Журналисты поинтересовались у министра просвещения, возможно ли, что когда-нибудь 25 мая станет последним днем в учебном году.

"Прежде всего решение по этому вопросу должны принять специалисты. Ведь это последний звонок, не просто обмен на 25 мая. Это конкретный государственный стандарт, касающийся продолжительности программы в 36 недель. Восстановление может привести к другим изменениям, то есть к шестидневному учебному плану или к сокращению учебных часов по предмету. Это непросто. Чтобы принять такое решение в сфере образования, необходимо провести четкую и правильную экспертизу и принять решение", - резюмировал министр просвещения.

Ранее экс-министр образования, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался о продлении учебного года. По его словам, его дети продолжают учиться и учебники пока не сдавали.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика