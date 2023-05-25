Покупка мяча за 232 тысячи: Антикор заинтересовался тендером в Шымкенте

Антикоррупционной службой по Шымкенту предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 2,2 млн тенге, передает Azattyq Rýhy
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Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин сообщил, что специализированная школа-гимназия для одаренных детей №90 утвердила план закупок 20 мячей на сумму 2,7 млн бюджетных тенге.
«Каждая единица товара была рассчитана с завышением от 2-х до 10 раз. Мяч для баскетбола госучреждение планировало приобрести за 232 тысячи тенге, а волейбольный – за 42 тысячи. Департаментом в адрес организатора закупа направлено рекомендательное письмо о пересмотре пунктов плана. Таким образом сэкономлено более 2,2 млн средств.
Напомним, в целях экономии бюджетных средств Антикоррупционная служба регулярно проводит мониторинг веб-портала «Единое окно закупок», который увеличивает прозрачность и доступность рынка закупок», - сообщил Даурен Ергарин.
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