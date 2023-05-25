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Покупка мяча за 232 тысячи: Антикор заинтересовался тендером в Шымкенте

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Покупка мяча за 232 тысячи: Антикор заинтересовался тендером в Шымкенте
Фото из открытых источников
Антикоррупционной службой по Шымкенту предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 2,2 млн тенге, передает Azattyq Rýhy.

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин сообщил, что специализированная школа-гимназия для одаренных детей №90 утвердила план закупок 20 мячей на сумму 2,7 млн бюджетных тенге.

«Каждая единица товара была рассчитана с завышением от 2-х до 10 раз. Мяч для баскетбола госучреждение планировало приобрести за 232 тысячи тенге, а волейбольный – за 42 тысячи. Департаментом в адрес организатора закупа направлено рекомендательное письмо о пересмотре пунктов плана. Таким образом сэкономлено более 2,2 млн средств.

Напомним, в целях экономии бюджетных средств Антикоррупционная служба регулярно проводит мониторинг веб-портала «Единое окно закупок», который увеличивает прозрачность и доступность рынка закупок», - сообщил Даурен Ергарин.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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