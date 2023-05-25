Тамара Дуйсенова прокомментировала планы по отмене ЕСП

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос об отмене Единого совокупного платежа (ЕСП) с 1 января 2024 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



ЕСП будет действовать до конца этого года. С 1 января следующего года должен заработать новый Налоговый кодекс, в котором будут предусмотрены иные платежи.



В кулуарах выставки по охране труда и промышленной безопасности журналисты спросили Дуйсенову, что делать самозанятым, которые останутся без удобной опции по уплате всех необходимых взносов.



"Это прерогатива Министерства финансов. По плану их работы до 1 января 2024 года ЕСП будет действовать. После в новом Налоговом кодексе будут предусмотрены другие упрощенные схемы. Поэтому мы тоже ожидаем от них предложений. Какие именно будут механизмы, сейчас не могу сказать", - сказала министр.



Напомним, что с 1 января 2019 года в Казахстане ввели новый правовой режим единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых.



Он предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Платить ЕСП могут только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.



Размер ЕСП - 1 МРП в месяц для городских жителей и 0,5 МРП для сельских жителей. Уплачивая такой минимальный налог, самозанятые казахстанцы подключаются к системам медицинского страхования, пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.