Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Мая
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.65 KZT
  • €1 = 479.3 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Тамара Дуйсенова прокомментировала планы по отмене ЕСП

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Тамара Дуйсенова прокомментировала планы по отмене ЕСП
Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос об отмене Единого совокупного платежа (ЕСП) с 1 января 2024 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЕСП будет действовать до конца этого года. С 1 января следующего года должен заработать новый Налоговый кодекс, в котором будут предусмотрены иные платежи.

В кулуарах выставки по охране труда и промышленной безопасности журналисты спросили Дуйсенову, что делать самозанятым, которые останутся без удобной опции по уплате всех необходимых взносов.

"Это прерогатива Министерства финансов. По плану их работы до 1 января 2024 года ЕСП будет действовать. После в новом Налоговом кодексе будут предусмотрены другие упрощенные схемы. Поэтому мы тоже ожидаем от них предложений. Какие именно будут механизмы, сейчас не могу сказать", - сказала министр.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Казахстане ввели новый правовой режим единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых.

Он предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Платить ЕСП могут только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.

Размер ЕСП - 1 МРП в месяц для городских жителей и 0,5 МРП для сельских жителей. Уплачивая такой минимальный налог, самозанятые казахстанцы подключаются к системам медицинского страхования, пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика