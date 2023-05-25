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США могут отменить поправку, действующую в отношении Казахстана со времен СССР

Просмотров:508 Опубликовано: Вчера, 21:16
США могут отменить поправку, действующую в отношении Казахстана со времен СССР
© NBC
В Конгрессе США представили законопроект, нацеленный на налаживание постоянных нормальных торговых отношений с Казахстаном. Документ предусматривает отмену так называемой поправки "Джексона-Вэника", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Поправка "Джексона-Вэника" это дополнение к закону о торговле США, которое ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими другие права человека. Под действие поправки попал Советский Союз, а затем его правопреемница Россия.

Для Москвы эта норма официально действовала до 2012-го года. В отношении Казахстана в силе до сих пор.

С момента обретения независимости Казахстан неоднократно пытался отменить это положение. Представленный законопроект сначала рассмотрит Палата представителей Конгресса. В случае одобрения, документ передадут в Сенат.

В прошлом году товарооборот между Казахстаном и США вырос на 40 процентов и достиг трех миллиардов долларов. Если поправки "Джексона-Вэника" будут сняты, сумма в разы увеличится, уверены аналитики.

"Эти поправки были санкциями против Советского Союза, который препятствовал еврейской миграции, но с развала Союза прошло более 30 лет, а "Джексон-Вэник" - ушедшая эпоха. К современному Казахстану это не имеет абсолютно никакого отношения. Тот факт, что запрет все еще находится в силе, негативно сказывается на двухсторонних отношениях", - заявил научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Ариэль Коэн.



Источник: Tengrinews.kz
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