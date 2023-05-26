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"От их вида нас трясет". В Казахстане решают, что делать с сайгаками

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:06
"От их вида нас трясет". В Казахстане решают, что делать с сайгаками
Съемка сайгаков с высоты птичьего полета для подсчета численности. Весна 2023 года
В Казахстане решают, что делать с популяцией сайгаков, численность которых на западе страны уже превысила миллион особей. В нашу страну даже были приглашены международные эксперты, которые помогут решить этот вопрос. Так, чтобы некогда исчезающий вид животных не только снова не оказался на грани вымирания, но и смог принести пользу, в том числе экономическую. А пока жители Западно-Казахстанской области и главы крестьянских хозяйств просят чиновников поторопиться, так как уже сейчас на пастбищах сайгаки объедают домашний скот. Корреспондент Tengrinews.kz побывал в ЗКО и вместе с приглашенными из-за границы гостями изучал ситуацию в регионе.

Предыстория

Последние пару десятков лет в нашей стране ежегодно затрагивается тема сайгаков. Еще в 2003 году при подсчете их численности эксперты пришли в ужас: из популяции, которая когда-то насчитывала более миллиона голов, осталось чуть больше 20 тысяч особей.

"Основное поголовье мировой популяции сайгаков - это более 97 процентов - обитает на территории Казахстана. Печально известно, что из-за бескормицы начала 30-х годов прошлого века, а также интенсивного освоения в Казахстане земель, развития животноводства и природно-климатических факторов произошло резкое сокращение численности сайгаков.

Сайгак, пережив депрессию и восстановив свою численность, с конца пятидесятых до середины 90-х годов являлся ценным промысловым видом. Из добываемых животных на потребности легкой, пищевой, химической промышленности и здравоохранения шли его мясо, шкура и рога. Последнее - как лекарственное сырье в восточной медицине.

Однако со второй половины 90-х годов из-за политического и экономического кризиса в стране прекратилось финансирование из бюджета многих государственных программ. В результате дикие животные остались без защиты. "После учета численности сайги в 2003 году выяснилось, что в Казахстане осталось всего 21,1 тысяча особей сайги и это из 1 миллиона 200 тысяч", - рассказывают эксперты РГКП "ПО "Охотзоопром".

Правительство и ученые тогда разработали и запустили "Программу сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков". Появилась служба для охраны зверей от браконьеров, было налажено международное сотрудничество. Продажу сайгаков живьем или по частям запретили, а за их численностью стали тщательно следить.

"Сейчас можно смело утверждать, что принятые государством меры по сохранению сайгака сыграли свою роль. По учетным данным 2022 года, численность сайгака в Казахстане составила 1 318 000 особей и, скорее всего, превысила свой оптимальный уровень, так как для 1970-1980-х годов на всей территории Казахстана он был определен в 800-900 тысяч особей. При этом прогнозируемая численность сайгаков в 2023 году может составить порядка 1,8 миллиона особей (сейчас проводится подсчет количества особей в этом году. - Прим. автора). В итоге усилилась конкуренция с домашними животными из-за пастбищ и водопоев. Сайгаки стали заходить на посевы зерновых культур. Особо остро данная проблема ощущается в Западно-Казахстанской области, в которой со стороны сельхозтоваропроизводителей поступают многочисленные жалобы. В то же время высокая плотность диких животных увеличивает вероятность эпизоотии, а также передачи болезней между сайгаками и домашними животными. Болезни могут уничтожить значительную часть популяции", - отмечают в "Охотзоопроме".

Чтобы найти оптимальное решение ситуации с сайгаками, в Казахстан были приглашены международные эксперты. Если Казахстан начнет действовать самостоятельно, без их рекомендаций (например, регулировать численность отстрелом), это может не самым лучшим образом сказаться на репутации страны.

"Казахстан обратился в Секретариат КМВ и СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) об оказании содействия при разработке соответствующих шагов правительством страны по управлению популяциями сайгака с учетом правовых норм КМВ и СИТЕС", - добавили в РГКП "ПО "Охотзоопром".

"Нас уже тошнит от сайгаков"

В то время, как международные эксперты и казахстанские специалисты оценивают ситуацию, что называется, в поле, жители нескольких районов в ЗКО просят их поторопиться. Первый заместитель акима области Ержан Балтаев на встрече с местными жителями озвучил ученым главные проблемы.

"Я объехал регион и могу выделить четыре основные проблемы. Во-первых, идет массовая потрава (порча или уничтожение травы), то есть отсутствие кормов на завтрашний день и на зиму. Вторая проблема в том, что рано или поздно из-за большого количества сайгаков начнется массовый падеж. Регулирование здесь неизбежно. Я видел трупы нескольких десятков сайгаков в скотомогильниках недавно. Из-за этого возникнет проблема в ветеринарном плане. Фермерам приходится тратить больше средств на ветеринарные препараты и обустройства инфраструктуры (строительства скотомогильников).

Третья проблема – вода. Для вашего сведения: мы покупаем воду из России. Ежегодно тратятся миллиардные средства на воду с Волги для водопоев, сохранения экосистемы и в целом, чтобы жизнедеятельность и экология была на нормальном уровне. Воды с каждым годом все меньше, и мы вынуждены тратить денег все больше. Четвертая проблема – социальная. Наше законодательство очень строгое в отношении людей, которые тем или иным образом собирали дериваты (части тел) сайгаков и на этом поймались. Может, человек случайно подобрал из-за незнания либо просто так случилось, что у него на руках оказались рога сайгаков. Его в итоге осуждают на десятки лет, штрафуют на миллионы тенге. Рушатся семьи…", - говорит Ержан Балтаев.

Глава одного из крестьянских хозяйств высказал свое недовольство в отношении сложившейся ситуации, откровенно заявив, что местных жителей при виде сайгаков уже тошнит.

"У меня семь тысяч гектаров земли. В этом году я на этой земле даже 100 голов скота не прокормлю. Пастбищ нет, про сенокос вообще говорить нечего. Я уже в том году не косил, потому что нечего было косить. У меня было 1500 крупного рогатого скота. Сейчас осталось 800 голов без учета приплода этого года. В два раза я их численность сократил. Такое поголовье на нашей территории держать - это несерьезно. Нормальный человек не будет этого делать. Я не знаю, к чему мы идем… Как я буду зимовать в этом году? Международные эксперты рассказывают, как у них глаза светятся при виде сайгаков в большом количестве. А у нас уже руки и ноги трясутся при виде сайгаков. Нас уже тошнит от этих сайгаков. Вот если так честно вам сказать", - сказал он.

Местные жители также поделились своим мнением. По их словам, раньше сайгаки не обитали так близко к населенным пунктам. Ситуацию изменило пересыхание водопоев и русла рек.

"У нас здесь многие – самозанятое население. Земли рядом с селами – от 5 до 50 километров вокруг - используются как пастбища для скота и для заготовки сена на зиму. Если сайгаки съедят траву, то на зиму нечего будет заготавливать. Проживает в этих районах около 8 тысяч человек. В каждом дворе минимум по пять голов скота.

В этом году мы уже вряд ли сможем заготовить достаточное количество сена на зиму. И его придется закупать за немалые деньги из других регионов. По этой причине скот на дому становится уже невыгодно выращивать. А ведь мы за счет этого и живем. Сайгак раньше так близко к населенным пунктам, к примеру, рядом с Казталовкой, никогда не обитал. Однако в их естественных местах обитания стало мало воды, или вовсе высохло русло реки, по этой причине стада пришли туда, где нет проблем с водой", - рассказывают сельчане.

В то же время в РГКП "ПО "Охотзоопром" отмечают, что нельзя просто взять и дать разрешение на отстрел сайгаков. Даже сейчас, когда действует запрет, инспекторы нередко ловят браконьеров. Они убивают парнокопытных из-за рогов, которые срезают, а после продают в соседние страны, где их используют в восточной медицине. Туши сайгаков при этом никак не используют и просто бросают в степи. Снятие запрета усугубит ситуацию в разы.

Инспекторы "Охотзоопрома" ежедневно охраняют животный мир Казахстана от браконьеров. При себе у них всегда оружие, а также бронежилеты и нагрудные видеорегистраторы, так как нарушители могут не просто сбежать, а попытаться дать отпор.

Яркий тому пример - убийство егеря Ерлана Нургалиева в январе 2019 года. На скамье подсудимых тогда оказались семеро жителей Кызылординской области. Согласно материалам уголовного дела, они по предварительному сговору выехали на охоту на сайгаков в Нуринский район Карагандинской области. Там они подстрелили 17 голов сайги и были замечены егерской службой "Охотзоопрома". Пытаясь скрыться, они напали на егерей Ерлана Нургалиева и Петра Ницыка. В результате неравной схватки оба служащих получили тяжелые травмы. Так как подсудимые забрали у них ключи от служебной машины и GPS, пострадавших нашли на месте происшествия лишь спустя несколько часов. Ерлан Нургалиев скончался в больнице.

Не ущерб, а польза

После изучения ситуации своим мнением поделился один из приглашенных в Казахстан международных экспертов, представляющих немецкую ассоциацию охраны природы NABU, Штефан Михель. Он пояснил, что идеи решения проблемы есть, но не стал раскрывать детали.

Западно-Казахстанская область. В этом месте в начале весны ежегодно проходит окот сайгаков. Эксперты в шутку называют это поле роддомом.

"Мы постарались максимально изучить, насколько сайгаки воздействуют на пастбища и сенокосы. На самом деле сайгак - это животное, которое можно очень хорошо использовать в хозяйственном отношении. Я думаю, те люди, которые не слишком молодые и застали времена СССР, они кушали мясо сайгака. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Но молодежь уже не знает вкус, потому что давно действует запрет охоты на сайгаков.

Сайгак имеет огромный экономический потенциал. Это мигрирующее животное, оно не нуждается в пастухе или запасах сена. Так сказать, сам себя обеспечивает. Сайгаки очень быстро размножаются. Быстрее, чем домашние бараны, и вы это хорошо знаете. На мой взгляд, нужно найти такие пути, чтобы сайгак из строгоохраняемого животного не превратился в массового вредителя, а стал бы хозяйственно полезным животным в первую очередь для людей, которые живут в местах обитания сайгаков. И это главная задача сейчас.

Как это конкретно будет выглядеть, идеи есть, но я пока не хочу это обнародовать, так как это как раз экспертное обсуждение. Но идея такова, что люди, живущие рядом с сайгаками, будут иметь не ущерб от них, а материальную пользу. При виде сайгаков нужно радоваться, а не бояться их. Для этого мы здесь, чтобы помочь принять решение. Это не будет легко, так как много формальностей, научных и технических проблем. И мы здесь, чтобы вместе это решить", - сказал Штефан Михель.

Уже в конце мая в Казахстане должны принять так называемую дорожную карту, в которой подробно распишут, как будет решаться вопрос с сайгаками. Следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы не пропустить эту новость.


Источник: Tengrinews.kz
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