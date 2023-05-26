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Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - пресс-секретарь Токаева

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 09:46
Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - пресс-секретарь Токаева
Фото: пресс-служба Акорды
Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о ключевом месседже заявлений Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как вы знаете, на днях Глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве.
В ходе мероприятия Президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж Главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации", - написал Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.

"Как подчеркнул Президент, экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику, и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС".

Он отметил, что в ходе выступления Касым-Жомарта Токаева был затронут вопрос так называемой разноуровневой интеграции.

"Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил Глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели".

"Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства".

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Москве обратил внимание, что внутри ЕАЭС существует Союзное государство России и Беларуси, но при этом есть другой уровень интеграции, как у Казахстана, Кыргызстана и Армении. Он призвал определиться, как работать в этих условиях, назвав ситуацию деликатным моментом.


Источник: Tengrinews.kz
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