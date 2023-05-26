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Пьяный "десантник" в трусах "охранял" стадион в Павлодарской области

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Пьяный "десантник" в трусах "охранял" стадион в Павлодарской области
Кадр из видео
Пьяный "десантник" в трусах "охранял" стадион в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщает Telegram-канал Рolisia.kz.

Мужчина расхаживал в нижнем белье по стадиону. Инцидент произошел в селе Иртышск Павлодарской области.

"Приехавшим на вызов полицейским 41-летний сельчанин заявил, что он якобы является десантником и охраняет центральный стадион. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК",- сообщили в полиции.

Материал был направлен в суд, решением которого мужчину арестовали на семь суток, также для него установили особые требования на три месяца.

"Кроме того, сельчанин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", - сообщил начальник отделения местной полицейской службы ОП Иртышского района Сунгат Абенов.

Ранее в Талдыкоргане мужчина бегал голышом 8 марта. В тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчину признали виновным по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и привлекли к административной ответственности в виде ареста.


Источник: Tengrinews.kz
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