Пьяный "десантник" в трусах "охранял" стадион в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщает Telegram-канал Рolisia.kz.



Мужчина расхаживал в нижнем белье по стадиону. Инцидент произошел в селе Иртышск Павлодарской области.



"Приехавшим на вызов полицейским 41-летний сельчанин заявил, что он якобы является десантником и охраняет центральный стадион. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК",- сообщили в полиции.



Материал был направлен в суд, решением которого мужчину арестовали на семь суток, также для него установили особые требования на три месяца.



"Кроме того, сельчанин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", - сообщил начальник отделения местной полицейской службы ОП Иртышского района Сунгат Абенов.



Ранее в Талдыкоргане мужчина бегал голышом 8 марта. В тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчину признали виновным по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и привлекли к административной ответственности в виде ареста.