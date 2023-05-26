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Кому положены бесплатные лекарства в Казахстане?

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 12:53
Кому положены бесплатные лекарства в Казахстане?
Фото из открытых источников
С 1 июня консультанты 1414 будут предоставлять консультации по обязательному социальному медицинскому страхованию и получению медицинской помощи, передает ИА «NewTimes.kz».

Единый контакт-центр 1414 сможет проконсультировать граждан по вопросам получения бесплатной стоматологической помощи, о том, какие услуги входят в ОСМС, что можно получить в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и по другим. Кроме того, казахстанцы смогут подать жалобу на медицинскую организацию по номеру 1414.

«Госкорпорацией совместно с фондом социального медицинского страхования проведены подготовительные мероприятия по приему звонков по линии 1414. Теперь наши консультанты смогут помочь гражданам по вопросам ОСМС. Мы ожидаем, что передача функций call-центра ФСМС в Госкорпорацию позволит уменьшить количество переадресаций и повлияет на увеличение доступности, повышения качества предоставляемой информации», − прокомментировал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Отмечается, что единый контакт-центр предоставляет консультацию по 1 318 государственным услугам, с учетом подвидов. Операторы консультируют касательно сервисов портала eGov.kz, системы eOtinish и по деятельности ЦОНов. Кроме того, линия 1414 принимает жалобы на обслуживание в ЦОНах, осуществляет прием заявок на обслуживание людей с особыми потребностями.

Напомним, с 1 апреля 2021 года функции единого контакт-центра переданы в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». С момента передачи функций ЕКЦ было принято и обработано более 51,6 млн обращений. Процент дозвона клиентов вырос с 87% до 98%, время ожидания ответа операторов снизилось с 2 минут до 15 секунд. К слову, консультации по номеру 1414 осуществляются круглосуточно, звонки бесплатны как с мобильных, так и с городских телефонов.


Источник: newtimes.kz
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