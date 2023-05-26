Автомобиль врезался в жилой дом в Уральске. В ДТП пострадал ребенок

Lada врезалась в дом после столкновения с Renault в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".



ДТП произошло 25 мая в 08:10. По информации Департамента полиции Западно-Казахстанской области, столкновение Renault Logan и Lada Priora произошло на пересечении улиц Абдирова и Январцева.



"Водитель Renault не пропустил Lada. Произошло столкновение. Renault от удара врезался в световую опору, а Priora - в жилой дом", - пояснили в ведомстве.



В результате ДТП пострадали двое: водитель Lada и восьмилетний пассажир Renault.



В отношении 20-летнего водителя иномарки составили протокол по статье 610 КоАП "Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение имущества".