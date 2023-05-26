Прокуратура предостерегает: казахстанцев агитируют участвовать в вооруженных конфликтах

26 мая прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов обратился к жителям региона из-за призывов к вооруженным конфликтам за границей, сообщает Zakon.kz.



В последнее время в социальных сетях распространяются агитационные материалы о призыве иностранных и казахстанских граждан к вооруженному конфликту в других странах, написано в обращении.



В том числе наемные военные группы активно собирают людей и заинтересовывают их солидными заработной платой, вознаграждением. Граждан предостерегают: за участие в вооруженном конфликте, предусмотрено уголовная ответственность.



"В соответствии со статьей 170 УК РК вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, если такие деяние повлекут гибель людей или иные тяжкие последствия наказывается лишением свободы до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы",– отметил прокурор.



Также, умышленное неправомерное участие гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества квалифицируется по статье 172 Уголовного кодекса и наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.



Прокурор призывает граждан не поддаваться провокациям и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.