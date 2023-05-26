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Так не прокатит: как отреагировали арендодатели электросамокатов на новые ограничения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Так не прокатит: как отреагировали арендодатели электросамокатов на новые ограничения
Фото из открытых источников
Директор кикшеринговой компании выступил против новых правил, которые ограничивают права самокатчиков. Представитель компании, сдающей в аренду электросамокаты, объяснил корреспонденту Zakon.kz, чем чреват новый законопроект, который приняли в Мажилисе.

Депутаты Мажилиса приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Этим документом электросамокаты признаны транспортным средством. В соответствии с первым пакетом поправок электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, по тротуарам – со скоростью пешеходного потока, не более 6 километров в час.

"Новый законопроект убьет наш бизнес" – говорит директор кикшеринговой компании Мусалав Алибеков.

По его словам, каждый самокат им обошелся в 1000 долларов. Новый законопроект принятый мажилисменами, может стать концом бизнеса, считают в сервисной компании. Помимо этого, спикер уверен, если все самокатчики будут ездить по автобусной полосе или в одном ряду с машинами, то число ДТП значительно вырастет.

"Считаю, что законопроект в целом был нужен и содержит правильные нормы, определяет, что электросамокат это транспортное средство, но есть два пункта, которые точно нужно поправить. Первое, ограничение скорости в 6 км/ч на тротуарах не позволит быть самокату транспортом, это убьёт не только наш бизнес, но и развитие экологичного микромобильного транспорта в целом", – рассказывает Мусалав Алибеков.

Второе препятствие для бизнеса – необходимость наличия прав любой категории для езды на проезжей части является абсурдным требованием, такого требования нет к велосипедам и мопедам до 50 км/ч. В данном случае, по мнению спикера, правильнее применить то же регулирование, что и к велосипедам, как это делают в большинстве стран.

Минусы поправок

Какие убытки понесут арендодатели электросамокатов, специалисты сказать не берутся. Однако, если спрос на транспортное средство упадет, то они вынуждены будут переехать в страны с более приемлемыми условиями для сервисных компаний.

"Электросамокаты – эффективный городской транспорт, который совершает в Алматы больше до 130 тысяч поездок в день в Алматы. Это выше, чем на метро и до 50 тысяч в Астане. Для обеспечения перевоза такого количества пассажиров городу пришлось бы выделять миллиарды на общественный транспорт. Если законодательство не позволит нам продолжить работать, спрос упадет, то мы будем вынуждены переехать в страны с более адекватным регулированием", - сказал Мусалав Алибеков.

По словам Алибекова, в прошлом году все кикшеринговые компании в стране заплатили не менее одного млрд тенге налогов. В этом году эта сумма может быть еще больше.

Спикер уверен и в безопасности электросамокатов. Об этом, по словам Мусалава Алибекова, говорит статистика и мировой опыт.

"44 происшествия с начала года, про который говорят в МВД, нужно оценивать вместе с количеством поездок. При бурном росте нет пропорционального роста по происшествиям, даже наоборот. В целом, мы призываем депутатов самих встать на самокат, у которого будет включена скорость в 6 км/ч и дать возможность проехаться в реальных условиях. Депутат Мажилиса якобы делала демонстрацию правил, но скорость там визуально была выше, а условия не уличные", - сообщил Мусалав Алибеков.

Потеря интереса

Свои недовольства также выразили и другие представители кикшеринговых компаний. В палате предпринимателей Алматы бизнесмены совместно с госорганами обсудили вопрос ограничения движения электросамокатов. Предприниматели опасаются, что в ближайшее время жители южной столицы могут потерять интерес к езде на электросамокатах, потому что экологичный вид транспорта может потерять свою мобильность.

"Для нас и прежде всего для наших клиентов ездить со скоростью 6 км/ч крайне неудобно. Теряется смысл мобильности. Как сервисной компании, нам важна безопасность наших пользователей. Ездить по правой стороне дороги опасно, а ездить по тротуарам 6 км/ч неудобно, приходится выходить на автобусную дорогу", – говорит представитель одной из кикшеринговых компаний Талгат Рахимгалиев.

В палате предпринимателей заявили, что кикшеринговый бизнес в Казахстане только начинает набирать обороты и приносить доход. Сервисные компании обеспечивают рабочими местами более 1200 человек по Казахстану, а также приносит в бюджет немалый доход.

"Сейчас самокаты востребованный вид транспорта, даже популярней городского метро. В прошлом году услугами кикшеринга воспользовались порядка 7 миллионов человек. Спрос большой. Но есть и нарушения, если посмотрим статистику за прошлый год, зафиксированы 150 случаев ДТП с участием электросамокатов. Конечно, нужно в первую очередь обеспечить безопасность, но также учитывать и интересы бизнеса", – говорит председатель палаты предпринимателей Алматы Ауез Таймбетов.

Немного статистики

В МВД рассказали Zakon.kz о статистике происшествий с участием мопедов и электросамокатов. По данным ведомства, в прошлом году в ДТП от столкновения электросамоката и легковушки в Алматы скончался один человек. Помимо этого, увеличилось количество травмированных, их в 2022 году 44, как упоминалось выше. При этом, за четыре месяца 2023 года случилось два ДТП, двое человек пострадали.

Показатели аварийности в 2022 году с участием мопедистов: рост ДТП – на 249 % со 101 до 352, рост травмированных – на 233% со 117 до 390 человек. За четыре месяца 2023 года рост ДТП составил 65% с 51 до 84 человек, рост травмированных - на 37% с 63 до 86 человек", – сообщили в МВД.

К слову, электросамокат может разогнаться до небезопасной скорости в 70 км/ч. Возникает большой риск не только для владельцев самокатов, но и для окружающих людей. И действительно, вопрос с передвижением индивидуальных мобильных средств такой категории стоит остро. Ведь лица, управляющие данными видами транспорта, нередко нарушают правила дорожного движения.


Источник: zakon.kz
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