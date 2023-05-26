Когда уроки уже все, а учебный год еще нет. Что происходит в школах Казахстана

В Казахстане учебный год завершится 31 мая. Однако во многих школах по всей стране еще в начале недели приступили к сдаче учебников. Теперь, по словам родителей, ученики вынуждены сидеть на уроках без дела или проводить учебный день на футбольном поле. Подробнее о ситуации - в материале корреспондента Tengrinews.kz.На одном из видео, распространившемся в сети, дети проводят учебный день в школьной форме прямо на футбольном поле. Предположительно, на кадрах ученики одной из школ Актобе, где якобы уже приступили к ремонту здания."Открытый урок по-актюбински", - шутит автор видео.Ситуацией в школах в виде шутки поделился и заслуженный педагог и отец популярного блогера Биржана Ашима Сапаргали Ашимов.Родители учеников разных школ Астаны рассказали корреспонденту Tengrinews.kz, как обстоят дела у них.Со слов одного из родителей, учеников действительно попросили сдать учебники раньше времени. И теперь "просят учеников сидеть тихо на уроках и не мешать учителям". Отец девочек задается вопросом: неужели Минпросвещения никак не согласовало со школами "растяжение" учебного процесса?"Младшая учится в школе для одаренных детей, которая относится к музыкальной академии. У них учебники только сегодня собрали. А старшие дети учатся в школе №27, у них учебники собрали раньше. Спросил у них, как они учатся без учебников, а они ответили, что учителя просят сидеть тихо на уроках и не мешать, но ничего не проходят по факту. В итоге дети сидят в сотках, а учителя якобы получили "нагоняй" за то, что собрали учебники раньше, чем в этом году официально заканчивается учебный год.Выходит, что Минпросвещения никак не согласовало со школами "растяжение" учебного процесса: школы как вели учебный год, так и закончили его по факту, как обычно. Непонятно, зачем нужно держать в школе еще неделю, если многие из них уже устали от учебы и, как говорится, погода шепчет", - негодует отец школьников.По словам еще одного родителя Тахира Насырова, когда продлевали учебный год, то родителей убеждали, что "эти несколько дней помогут детям восполнить пробелы в знаниях"."Я изначально в этом сильно сомневался. Например, в нашей школе, начиная уже с этой недели, детям не давали домашних заданий. А 29 мая сказали сдать все учебники. Чем тогда они будут заниматься остаток мая? Какой толк от такой учебы? Что характерно, даже на заседании правительства итоги учебного года рассматривали 25 мая, хотя ведь он по факту еще не закончился. Поэтому считаю, что последний звонок необходимо вернуть на прежнюю дату. 25 мая - это такой же символический день для всех школьников, как и 1 сентября", - поделился Насыров.В еще одной столичной школе дети сдали учебники еще 22 мая, но для детей младших классов придумали развлекательную программу."У меня сын учится во втором классе. Мы сдали учебники 22 мая, в понедельник. Вся неделя тематическая, развлекательная программа для детей. Вчера, к примеру, нужно было прийти во всем черном. Вот так они и учатся. Правда, не знаю как, не думаю, что есть какая-то учеба", - рассказала мама ребенка.В Министерстве просвещения рассказали, что провели экстренное совещание. Исполняющая обязанности председателя комитета среднего образования Минпросвещения Сауле Умербекова отметила, что в адрес ведомства "поступает много жалоб о преждевременном сборе учебников у учащихся и об их отсутствии на уроках"."Завершение текущего учебного года регламентировано приказом министерства. Учебные планы и программы на текущий год составлены в соответствии с требованиями ГОСО (государственный общеобязательный стандарт образования. - Прим.), и объем учебного материала рассчитан на 36 учебных недель. Уроки в школах ведутся согласно расписанию с 1 сентября по 31 мая включительно с учетом каникулярных периодов. Однако в адрес министерства поступает много жалоб о преждевременном сборе учебников у учащихся и об их отсутствии на уроках. Напоминаем всем руководителям организаций образования о полном соблюдении требований пунктов приказа министра и типовых правил деятельности организаций образования. Все уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию с использованием учебников и других методических материалов", - сообщила Умербекова на экстренном совещании.Также она отметила, что директора школ обязаны обеспечить качественное выполнение и усвоение государственного общеобразовательного стандарта в течение всего учебного года.Сбор и сдача учебников, по словам Умербековой, должны проходить после завершения учебного года, то есть после 31 мая."В случае выявления нарушения вышеназванных правил руководители организаций образования привлекаются к дисциплинарной ответственности. Несоответствие предоставления образовательных услуг требованиям ГОСО влечет штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 МРП (51 750 - 103 500 тысяч тенге в 2023 году. - Прим.)", - заявила Сауле Умербекова.Однако, несмотря на то, что сведения о сданных учебниках стали поступать с начала недели, к обещанной ответственности ни одного директора школ так и не привлекли.Напомним, днем ранее журналисты поинтересовались у министра просвещения Гани Бейсембаева, как он относится к тому, что школьники сдают учебники и в школах вместо уроков проводятся внеклассные мероприятия."Есть стандарт. Каждая школа должна выполнять стандарт. Есть определенные правила законодательные, которые руководство школ прекрасно понимает. Это в том числе финансовые нарушения, потому что они за часы зарплату получают. Есть прекрасные учителя, прекрасные директора, которые выполняют стандарт.Если не выполняется, будут разъяснительные меры приниматься. Должно быть определенное выявление фактов, будут по ним приняты меры", - пообещал тогда Гани Бейсембаев.