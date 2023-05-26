Мобильное приложение по трудоустройству запустили в Казахстане

Приложение Enbek HR является частью цифровой экосистемы занятости электронной биржи труда, передает ИА «NewTimes.kz».



В Казахстане запущено мобильное приложение Enbek HR. Оно полностью синхронизировано с порталом трудовых ресурсов hr.enbek.kz (портал), что позволяет работникам через смартфон получать сведения о трудовых договорах, зарегистрированных в Единой системе учета трудовых договоров.



В мобильном приложении Enbek HR в личном кабинете работники могут посмотреть свои трудовые договоры, скачать справку с места работы и информацию из личного дела – фото, данные удостоверения личности, паспорта, сведения об образовании, трудовой деятельности, медицинскую справку 075/у, сведения учета в психо/нарко/туб. диспансерах и т.д.



«Через приложение или в личном кабинете на портале работник также может подтвердить свое согласие на предоставление работодателю доступа к перечисленным персональным данным с целью формирования электронного личного дела для трудоустройства.



В случае выявления неактуальных сведений по трудовому договору у работника есть возможность направить запрос на изменение данных трудового договора, внесение информации о расторжении трудового договора или удаление», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.



Чтобы воспользоваться сервисами приложения достаточно иметь мобильный номер, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Если работник был ранее зарегистрирован на портале, то в мобильном приложении не требуется дополнительная регистрация – авторизация осуществляется под действующим логином и паролем для портала.



Имея одну учетную запись, гражданин может найти работу или получить госуслуги и меры занятости на портале или в приложении Enbek.kz, обучиться новым навыкам на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek.kz, получить государственный грант на открытие бизнеса на портале Business.Enbek.kz.



Приложение Enbek HR бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore.