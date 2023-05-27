Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.



В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.



Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4 процента, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.



В целом, Fitch прогнозирует рост экономики Казахстана до 4,5 процента в 2023 году и 4,8 процента в 2024 году.