Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Мая
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.68 KZT
  • €1 = 478.35 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.

Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4 процента, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.

В целом, Fitch прогнозирует рост экономики Казахстана до 4,5 процента в 2023 году и 4,8 процента в 2024 году.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика