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Назван регион Казахстана, где продукты с начала года подорожали более, чем на 100 процентов

Просмотров:695 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Назван регион Казахстана, где продукты с начала года подорожали более, чем на 100 процентов
build-experts.ru
Никакие меры по сдерживанию инфляции, похоже, не действуют. На Западе страны с начала года продукты питания подорожали более, чем на 100%. И это социально-значимые товары. Такие данные приводит Департамент статистики Атырауской области. Напомним, не так давно вновь выросла цена на хлеб первого сорта. В причинах удорожания продуктов питания в очередной раз попытались корреспонденты Atameken Business.

Сегодня продукты питания в Атыраускую область в основном импортируют. Только в прошлом году регион закупил российских товаров в 5 раз больше, чем экспортировал. В Атырау в основном завозят продукты питания, рыбу, овощи и фрукты; стройматериалы и оборудование. Учитывая тот факт, что в самой России произошла инфляция, в нефтяную столицу товары доставляют уже с наценкой.

Из социально-значимых товаров, с начала года в Атырау резко подорожало мясо. По сравнению с 2022 годом, стоимость к примеру говядины выросла на 33%, куриного мяса на 23. На удорожание влияет множество факторов. Это логистика, услуги перевалки, хранения, цены на корма и прочее. Тем не менее, на работу по сдерживанию цен из бюджета выделяли 200 миллионов тенге.

"70-80% мяса в регион поставляют местные крестьяне. А 10-15 процентов везут из соседнего Уральска. Стоимость мяса мы пытаемся контролировать. В целом же, с начала года цены на социально-значимые продукты выросли на 103,7 %", - говорит руководитель отдела управления предпринимательства и туризма Нурдаулет Жумаситов.

Хлеб из муки первого сорта на западе вновь подорожал. Три основных мукомольных предприятий подняли цену на муку первого сорта до 165 тенге за 1 кг. Но стоит заметить, по сравнению с рынком, хлеб Стабфонда ниже на 20-30 тенге.

"В свою очередь, поставщики хлебобулочных изделий и пекарен повысили цены по причине того, что подорожала мука первого сорта, электроэнергия, коммунальные услуги, гсм и была повышена заработная плата работников", - сказал директор департамента госпрограмм АО "СПК "Атырау" Кайсар Курманбек.

А вот, в Караганде цены на социальный хлеб уже четыре года не повышали. В акимате говорят, удерживать цены в регионе помогают меморандумы с крестьянскими хозяйствами и мукомольными предприятиями.

"В течение трех лет был создан резервный фонд - это единственное у нас по республике. Сами сельхозтоваропроизводители были инициаторами, они по 80 000 тенге за тонну сдавали зерно в зерноперерабатывающие предприятия, оттуда мы муку получали по 108 тенге и в пекарне у нас на сегодняшний день составляет 90 тенге булка хлеба, социальный хлеб. По 90 тенге вот 4-5 лет держится такая цена", - говорит замруководителя по производству Управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.

Еще весной глава правительства Алихан Смаилов поручил взять на особый контроль объемы и цены, по которым закупаются и реализуются товары. Акиматам регионов поручили осуществлять реализацию социально значимых товаров только в тех в торговых точках, где применяются контрольно-кассовые аппараты. Чиновники также верят, что помогают ярмарок с охватом всех районов. Но, как показывает статистика, цены на продукты питания продолжают расти вверх, вопреки принимаемым мерам.



Источник: Atameken Business
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Комментарии ( 3 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 15:57
На 100-200% смело. Это видно по луку, моркови, масло.
Дизель не забудь поставить минус!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:25
Любой проблеме можно найти красивое оправдание.
А причины в социальном устройстве общества: одни жируют, а другие живут впроголодь.
В среднем ("по поликлинике") все нормально.
 
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Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 12:56
Даааа ряху наел главный предприниматель знатную, сразу видно человек борется с инфляцией и решает проблему снижения цен, разнесло наверное от того что за население сильно переживает.
 
 

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