Убийственная реальность. Какое место занимает Казахстан по суициду

Стало известно, какое место в мире занимает Казахстан по количеству суицидов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным отчета организации Wisevoter, на 20 февраля 2023 года по статистике суицида Казахстан занимает 19-е место из 178 стран - 17,6 на 100 тысяч населения.



При этом в рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства по суициду Казахстан занял 50-е место из 180.



Wisevoter со ссылкой на международные исследования сообщает, что подростки решаются на самоубийство из-за равнодушного отношения родителей и педагогов к их проблемам, протестуя таким образом против безразличия и жестокости взрослых. Мощным фактором является система социальных связей ребенка, прежде всего семья. Также одной из наиболее острых предпосылок, активирующих риск суицида, является молодежная субкультура или негативная контркультура.



По данным Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, одна из острейших проблем современного казахстанского общества - проблема аутоагрессивного поведения и суицидов среди детей и подростков. Частота этого явления в детской среде в республике стабильно высокая: 2020 год – 144 (попытки – 307), 2021 год – 175 (373), 2022 год – 155 (309).



"Высокий рост суицида в разрезе регионов наблюдается в Жамбылской области - с 3 до 13 случаев, Северо-Казахстанской, где рост случаев составил с 2 до 5, с 6 до 8 - в Костанайской, и в Алматы - с 12 до 16 случаев.



Высокий уровень суицида остается в Туркестанской области, где зафиксировано 36 случаев. В этом же регионе отмечается рост попыток суицида, который увеличился с 30 до 46. Такая же ситуация наблюдается в Актюбинской - с 16 до 21 попытки - и в Атырауской областях - с 8 до 14", - говорится в отчете комитета, при этом без указания временного периода.



Напомним, Казахстан всколыхнули трагические случаи, произошедшие за последнее время в школах нескольких регионов. Последний вопиющий инцидент произошел в одном из сел Алматинской области. Здесь после насильственной смерти школьника свел счеты с жизнью его друг. Незадолго до этого при странных обстоятельствах погиб учащийся в Туркестанской области.



Случаи привели к тому, что Министерство просвещения провело экстренное совещание с участием руководителей управлений образования областей, районов и городов, представителей правоохранительных органов и организаций здравоохранения, посвященное вопросам безопасности детей.