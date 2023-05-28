Предполагаемые изнасилования девочек родным отцом расследует полиция Алматинской области

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию о предполагаемом изнасиловании мужчиной своих родных дочерей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным ДП Алматинской области, данный факт зарегистрирован в районной полиции.



"В настоящее время 57-летний подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.



В ДП отметили, что ранее в полицию по указанному факту никто не обращался. Ход расследования взят на особый контроль начальником областного ведомства.



О предполагаемых изнасилованиях в социальных сетях сообщила журналист Сандугаш Дуйсенова. По ее информации, это имело место в городе Есик Алматинской области. Она утверждает, что отец якобы насиловал своих двух несовершеннолетних дочерей на протяжении нескольких лет. По ее словам, девочки сильно запуганы.



"Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой. Доказательства изнасилования есть, девочки все эти годы собирали аудиозаписи! Там слышно, как этот изверг насилует их… Я боюсь за девочек, если учесть, что А. очень влиятельный человек в районе, мы боимся, что он сможет откупиться", - написала Сандугаш Дуйсенова в своем Instagram-паблике angry_taldyk.