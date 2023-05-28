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Без посредников и спекулянтов: мажилис принял законопроект по сжиженному газу

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Без посредников и спекулянтов: мажилис принял законопроект по сжиженному газу
© Sputnik / Тимур Батыршин
АЛМАТЫ — Sputnik. Секретарь комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что новым законом об обороте сжиженного газа обеспечивается максимальная прозрачность распределения и использования такого дефицитного товара, как сжиженный нефтяной газ.
Мажилис принял во втором чтении закон по регулированию оборота сжиженного газа, сообщается в Тelegram-канале мажилиса парламента Республики Казахстан.

Без посредников и спекулянтов: мажилис принял законопроект по сжиженному газу

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева
© Photo : пресс-служба мажилиса

По мнению депутатов, главное в законе - это понимание того, что путь, выбранный в данной модели регулирования, ни что иное, как управление ограниченным ресурсом, максимально прозрачное, с устранением всех посреднических и спекулятивных схем.

"На это направлен ряд норм, в том числе передача регулирования розничных цен от Агентства по защите конкуренции Министерству энергетики, создание прозрачной системы распределения сжиженного газа и другие", - уточнила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Екатерина Смышляева.

По словам мажилисвумен, ряд изменений предлагается и в сфере ЖКХ. В частности, вводится ограничение на срок действия технических условий на подключение товарного газа к бытовым и производственным объектам. Кроме того, исключается норма о ликвидации отдельных форм управления жилыми домами – требования к ним будут разработаны в рамках другого законопроекта.

В ближайшее время решение мажилиса будет направлено в сенат.

Также в мажилисе парламента сообщили, что в процессе очередного заседания ратифицировано Соглашение между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля. После введения документа в действие сроки прохождения товаров через таможенную границу будут значительно упрощены и сокращены.

Помимо этого отмечается, что профильные комитеты приняли в работу новые законопроекты, которые касаются возврата государству незаконно приобретенных активов с четырьмя сопутствующими проектами. В их числе поправки в Конституционный закон "О прокуратуре", Налоговый и Административный кодексы, а также другие законодательные акты по вопросам выплат детям из Национального фонда.

Кроме того, мажилисмены направили ответственным госорганам депутатские запросы.


Источник: Sputnik.kz
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